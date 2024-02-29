Шпильки и мини: семь вещей, которых лучше избегать женщинам плюс-сайз

В наши дни обложки журналов пестрят моделями 90/60/90, а общественное мнение намекает, что красота требует постоянных жертв. Но что делать девушкам, чьи стандарты далеки от общепринятых? Неужели мода для них — это что-то из разряда непозволительной роскоши? Попробуем разобраться с нашим модным экспертом, дизайнером Назом Маером, который уверен, что красивая женщина не может быть стандартом, она уникальна, причем каждая по-своему. Наз готов поделиться советами с «Вечерней Москвой», как красивым дамам сделать себя еще более привлекательными.

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Вообще одна из основных задач для представительниц прекрасного пола размеров «плюс», по мнению эксперта, — это грамотная работа с силуэтом. Остановимся на самых важных аспектах этой работы и разберемся, каких вещей лучше избегать.

Неверный цвет

Первое и главное, безусловно, — это цвет: все без исключения знают, что темные оттенки стройнят, светлые визуально увеличивают нас в объемах. Однако это совершенно не значит, что вы должны проходить всю свою сознательную жизнь в трауре. Наоборот, при помощи именно цветовых решений, контрастных вставок, вы можете визуально сузить силуэт. Обязательно научитесь играть с цветом: яркие акценты в виде шейного платка и других аксессуаров (сумка, бижутерия, широкий пояс на талии) — все это уместно и необходимо, скажем так, для отвлечения внимания.

Слишком авангардные модели

Запомните, что классика — это ваш конек. Платье-футляр, юбка-карандаш с жакетом или блузкой, классические брюки — это те самые вещи, которые обязательны к использованию в вашем гардеробе. Если говорить о платье-футляре, то фасоны, где есть продольные вставки по бокам более темного цвета, это то, что вам как раз нужно: подобные вставки зрительно уменьшают силуэт.

Мини

Идеальные варианты фасонов платьев «на выход» для вас:

с завышенной талией;длиной миди или макси (такие платья придадут необходимое изящество фигуре); облегающие с разнообразными вырезами или модели нарядов с запахом и V-образном вырезом;небольшая драпировка в подобных моделях становится очень уместной (она не добавляет объема, наоборот, нивелирует его за счет мелких складок, расположенных по косой).

Обтягивающие вещи

— Если вам нравятся трикотажные футболки с коротким или длинным рукавом (хотя я, если честно, выступаю за одежду, имеющую более четкий силуэт, например, блузки), то запомните, что такие вещи ни в коем случае не должны облегать фигуру, подчеркивая все ее недостатки. Выбирайте то, что более свободно и велико вам примерно на один или два размера, — посоветовал дизайнер.

Много оверсайза

Избегайте бесформенных вещей, они делают вашу фигуру более громоздкой. Оверсайз выбирайте умеренный, уравновешивайте его более приталенными вещами. Обязательно расставляйте акценты: смело подчеркивайте то, чем вас одарила природа: красивые ноги, пышный бюст, линию талии при наличии фигуры по типу «песочные часы».

Обувь на плоской подошве

Носите обувь на каблуке — это придает стройности и делает вашу походку более легкой. Любая длина и практически любая одежда будут смотреться выигрышней, если на ногах у вас босоножки или туфли на каблуке или на платформе, которая в этом году очень актуальна. Кстати об обуви: избегайте излишне декорированных моделей как в летней, так и в зимней обуви. Между шпилькой, устойчивым каблуком и платформой предпочитайте два последних варианта. Длина сапог выше середины икры визуально удлинит ногу и добавит ей стройности. В холодное время года предпочитайте колготки более темных тонов, чтобы не создавать ощущения, что вы обрезаете собственную ногу. Мысок обуви должен быть либо круглым, либо чуть удлиненным. На примерку новой пары всегда отправляйтесь вечером: в это время суток нога имеет обыкновение отекать, поэтому вы сможете подобрать себе наиболее подходящую модель, которая не принесет вам проблем при носке в дальнейшем.

Плохо сидящее белье