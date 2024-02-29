Стало известно, сколько москвичи готовы тратить на цветы и подарки к 8 марта

В этом году жители столицы потратят на подарки и цветы к 8 Марта порядка 9100 рублей, что выше показателей прошлых лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении у «Вечерней Москвы».

— На подарки и цветы к 8 Марта жители Москвы потратят в среднем 9100 рублей (5300 и 3800 рублей соответственно). В прошлом году горожане закладывали в бюджет к празднику 8500 рублей, в 2022 году — 9500 рублей, а в 2021 году потратили 7000 рублей, — говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, Москва лидирует по стоимости закладываемых на подарки средств. На втором месте расположился Красноярск, где мужчины готовы потратить 3700 рублей на цветы и 5200 рублей на подарки. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург — 3700 и 4300 рублей соответственно.