Как носить банты этой весной и оставаться в тренде

Стилист подсказала самые актуальные идеи.

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Нет, банты не остались в нашем школьном прошлом, и модные показы тому подтверждение. Стилист Вероника Алексеева рассказала WomanНit о том, как носить ультрамодные банты не только в волосах, но и в целом, как грамотно вписать этот девчачий элемент в свой образ.

Банты в одежде

Крупные и мелкие банты в виде принта на платье и шелковой блузе — лучший выбор на весну. Вероника:

«Они потрясающе смотрятся на нежных и легких материалах, например, на шелке, гипюре и т. д. Не забывайте, что сам по себе бант очень женственный элемент, он не терпит жестких материалов».

Если вы выбираете активный принт с бантом, следите, чтобы вещь не была дополнительно декорирована, чтобы избежать перегруза в образе.

Бант в волосах

Классический вариант использования бантов, при этом многие женщины не решаются носить даже небольшие аксессуары, боясь испортить образ. Наш эксперт уверена, что бояться точно ничего не стоит.

«Посмотрите на Кейт Миддлтон или Ариану Гранде — они потрясающе вписывают банты в свой образ, при этом каждая не выпадает из своего стиля», — поясняет стилист. Если вы собираете офисный или городской «лук», остановитесь на шелковых вариантах в черном или белом цвете. «Можно и не завязывать бант, просто приобретите заколку, которая будет нести чисто декоративную функцию», — говорит Вероника.

Можно поэкспериментировать и с различными материалами, особенно хорошо смотрятся бархатные варианты для волос.

Банты и обувь

Весной стоит присмотреться к туфлям или лоферам с декором в виде банта.

«Здесь будьте осторожнее, так как такая обувь — это всегда вечерний или расслабленный вариант. Офисный дресс-код такой „лук“ не выдержит», — предупреждает Вероника.