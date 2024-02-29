Когда пора готовиться к купальному сезону

Если лишнего веса много, за несколько месяцев избавиться от него полностью не удастся. Но относительно подтянутого состояния добиться вполне можно, заявил старший инструктор-методист отделения физиотерапии клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов. Он рассказал, когда можно начинать приводить себя в форму к купальному сезону.

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Когда начинать худеть к лету

На подготовку к купальному сезону стоит заложить 3–4 месяца, посоветовал Антонов в беседе с РИАМО. По его словам, этого срока будет достаточно, чтобы привести тело в порядок без стресса.

Создать рельефный торс, правда, вы вряд ли успеете, но подтянуться и избавиться от небольшого процента лишнего жира — вполне, сказал физиотерапевт.

Он посоветовал ставить реальные цели — худеть на 2–3 кг в месяц. В первый месяц нужно действовать плавно, чтобы организм адаптировался к повышению нагрузок.

Самое главное — не совершать резких движений: начать ударно заниматься, а потом резко бросить. Организму придётся постоянно перестраиваться на разные режимы, а это дополнительный стресс, резюмировал эксперт.

Как похудеть правильно

Похудеть к лету и не угробить организм вполне реально, говорила ранее диетолог Наталья Лазуренко. Секрет успеха — знать возможности своего организма. А для этого перед тем, как начать худеть, стоит провериться у специалистов.

Во-первых, это важно, чтобы убедиться, что организму достаточно витаминов и других полезных веществ. Иначе есть риск сделать только хуже.

Ещё один довод в пользу чекапа перед похудением — правильный выбор нагрузки.