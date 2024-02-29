(Не) все видно: как носить прозрачные вещи и не выглядеть пошло
Кажется, прозрачные вещи уместны лишь на тематических вечеринках или же являются выбором крайне дерзких девушек, однако наш эксперт, стилист Владислава Логинова не согласна с этими утверждениями.
Мы вместе со специалистом выяснили, как внедрить в свой гардероб прозрачные вещи и правильно их носить, не вызывая вопросов у окружающих.
Как носить прозрачную рубашку
Как уверяет наш эксперт, прозрачная рубашка, особенно с дополнительным декором или же необычного фасона, будет неуместна в офисе, даже если у вас нет жесткого дресс-кода. Но такая модель прекрасно впишется в вечерний «лук», заменив платье или шелковый топ.
«Наденьте поверх рубашки классический жакет прямого кроя, который вы сможете снять и также легко надеть, тем самым прозрачная рубашка перестанет быть дерзким заявлением», — говорит Владислава.
Если вам хочется надеть рубашку днем, дополните ее классической жилеткой или джемпером.
Как носить прозрачную юбку
Весной стилист рекомендует присмотреться к прозрачной юбке ниже колена.
«Главное, ваша юбка не должна быть полностью прозрачной, чаще всего верх такой модели выполняется из плотной ткани, а уже от середины идет легкий материал», — дополняет стилист.
Наш эксперт советует присмотреться к моделям в классических или пастельных цветах, так как прозрачная юбка точно не потерпит слишком яркого цвета — вы же не хотите скатиться в пошлость и безвкусицу?
Качество должно быть на уровне
Большая ошибка многих женщин, которые выбирают вещи из органзы или шифона — некачественная ткань.
«Любые зацепки или дырочки полностью испортят ваш образ, каким бы продуманным он ни был», — говорит Владислава.
Также проверьте швы — насколько они плотные и ровные.
Носим прозрачное белье правильно
В последние несколько лет мы много раз слышали, что некоторые модели бра вполне могут заменять топ, но наш эксперт спешит не согласиться.
«Прозрачное бра не может выставляться напоказ. Если вы делаете акцент на белье в образе, чашечки должны быть плотными. Прозрачным может быть топ, выполненный в стиле нижнего белья, или же корсет, однако я не рекомендую выбирать такие модели для дневных образов», — завершает Владислава.