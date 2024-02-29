Как носить прозрачные вещи и не выглядеть пошло

Кажется, прозрачные вещи уместны лишь на тематических вечеринках или же являются выбором крайне дерзких девушек, однако наш эксперт, стилист Владислава Логинова не согласна с этими утверждениями.

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Мы вместе со специалистом выяснили, как внедрить в свой гардероб прозрачные вещи и правильно их носить, не вызывая вопросов у окружающих.

Как носить прозрачную рубашку

Как уверяет наш эксперт, прозрачная рубашка, особенно с дополнительным декором или же необычного фасона, будет неуместна в офисе, даже если у вас нет жесткого дресс-кода. Но такая модель прекрасно впишется в вечерний «лук», заменив платье или шелковый топ.

«Наденьте поверх рубашки классический жакет прямого кроя, который вы сможете снять и также легко надеть, тем самым прозрачная рубашка перестанет быть дерзким заявлением», — говорит Владислава.

Если вам хочется надеть рубашку днем, дополните ее классической жилеткой или джемпером.

Как носить прозрачную юбку

Весной стилист рекомендует присмотреться к прозрачной юбке ниже колена.

«Главное, ваша юбка не должна быть полностью прозрачной, чаще всего верх такой модели выполняется из плотной ткани, а уже от середины идет легкий материал», — дополняет стилист.

Наш эксперт советует присмотреться к моделям в классических или пастельных цветах, так как прозрачная юбка точно не потерпит слишком яркого цвета — вы же не хотите скатиться в пошлость и безвкусицу?

Качество должно быть на уровне

Большая ошибка многих женщин, которые выбирают вещи из органзы или шифона — некачественная ткань.

«Любые зацепки или дырочки полностью испортят ваш образ, каким бы продуманным он ни был», — говорит Владислава.

Также проверьте швы — насколько они плотные и ровные.

Носим прозрачное белье правильно

В последние несколько лет мы много раз слышали, что некоторые модели бра вполне могут заменять топ, но наш эксперт спешит не согласиться.