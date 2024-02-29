Косметолог рассказала о том, как ухаживать за возрастной кожей

«Уход за кожей после 50 лет должен быть комплексным, постоянным и качественным. С возрастом коллаген и эластин вырабатываются в недостаточном количестве, теряется упругость и эластичность кожи. Появляется и недостаток в питании, поэтому так важно уделить особое внимание средствам с питательной функцией», — рассказывает специалист.