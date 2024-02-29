Косметолог рассказала о том, как ухаживать за возрастной кожей

Должно стать неотъемлемой частью бьюти-рутины: калининградский косметолог о том, как ухаживать за возрастной кожей
Для каждого типа кожи и видимых изменений разработаны свои методики ухода. Калининградский косметолог Екатерина Кохан рассказала «Клопс», как следить за возрастной кожей и какие средства ей подойдут.
«Уход за кожей после 50 лет должен быть комплексным, постоянным и качественным. С возрастом коллаген и эластин вырабатываются в недостаточном количестве, теряется упругость и эластичность кожи. Появляется и недостаток в питании, поэтому так важно уделить особое внимание средствам с питательной функцией», — рассказывает специалист.
Домашний уход
- Сыворотки и крема с пептидами и коллагеном. «Пептиды помогают укрепить кожный барьер, а коллаген сделает кожу более упругой, благодаря чему морщины станут менее выраженными и глубокими», — советует Екатерина Кохан.
- Средства с гиалуроновой кислотой. Нужны для более глубокого и интенсивного увлажнения.
- Средства с ретинолом в составе. Обладают отшелушивающим эффектом и убирают ороговевшие частички кожи. Но использовать надо с осторожностью, потому что у вещества есть противопоказания: тонкая и чувствительная кожа, гипервитаминоз А, вирусный гепатит, цирроз и желчекаменная болезнь. Также ретинолы надо вводить в уход постепенно и необходимо проконсультироваться перед применением со специалистом.
- SPF-кремы. Ультрафиолетовое воздействие на кожу ведёт к быстрому фотостарению, поэтому стоит на постоянной основе использовать солнцезащитные кремы даже в пасмурную погоду.
Процедуры в косметологическом кабинете
- Биоревитализация зоны лица, шеи и декольте. Это эффективная методика для профилактики и коррекции возрастных изменений.
- Уколы ботулотоксина. Обеспечивает мощную блокаду мышц, помогает сгладить как мимические морщины, так и глубокие. Также ботулотоксин предотвращает опущение тканей.
- Мезотерапия. Позволяет ускорить процессы регенерации и обмена веществ на клеточном уровне, повышается упругость и эластичность кожи.
- Плазмолифтинг. Процедура, при которой вводится собственная плазма пациента.
- Микротоковая терапия. Улучшает внутриклеточный метаболизм, способствует насыщению клеток кислородом. Благодаря процедуре, происходит увеличение выработки коллагена, гиалуроновой кислоты. Нормализуется циркуляция жидкости.
- Пилинг. Способствует отшелушиванию верхнего ороговевшего слоя кожи. С помощью пилинга можно добиться ровного рельефа кожи, активизировать регенерационные процессы на клеточном уровне, устранить гиперпигментацию и снизить выработку сального секрета.
«Уход за возрастной кожей очень важный и активный процесс. При правильном и комплексном подходе можно скорректировать морщины и замедлить процессы старения», — заключила косметолог.
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