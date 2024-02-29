Бодипозитив: любовь к себе или ловушка

Движение бодипозитива возникло в конце прошлого века как реакция общества на навязанные стандарты красоты. Однако сегодня многие видят в нем оправдание любого образа жизни. Бодипозитив — проявление любви к себе или ловушка? Разбираемся.

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«Люди рождаются принцами и принцессами, а родители превращают их в лягушек», — говорил знаменитый психотерапевт Эрик Берн. С его словами трудно не согласиться. Взгляды людей, окружающих малыша в его первые месяцы жизни, впоследствии являются одними из ключевых факторов, формирующих наше представление о себе.

Кроме семьи и окружения на образ тела, бесспорно, влияет генетика, а также психологические особенности личности и социокультурные факторы среды, в которой она формируется. Как удержаться от прессинга модных бьюти-трендов, из каждого утюга транслирующих современные стандарты, которыми нужно обладать?

Навязываемые жесткие рамки, буквально лекала, обтесывающие человеческое тело под условную норму, вызвали обратный эффект — маятник качнуло в другую сторону, и новое явление обрело свое имя. Бодипозитив — так в современном мире принято называть безусловное принятие себя и своего тела, независимо от его формы и размера.

Форма и содержание

Социальные и медийные платформы активно подхватили идею и понесли ее в массы. Одной из первых была рекламная кампания Dove «Реальная красота», где девушки различного телосложения и цвета кожи в натуральном белом белье рекламировали чистоту и качество продукта. Увидев, как нестандартный стиль подачи рекламы стал привлекать покупателей, мировые бренды, такие как Nike, Adidas, Victorias Secret, H&M, ZARA, Lane Briant, Old Navy, Forever 21 и другие, с предпринимательским азартом подхватили тренд.

Но, пожалуй, настоящим эффектом разорвавшейся бомбы стала миланская Неделя моды и показ коллекции Versace, когда на дефиле вышли модели плюс-сайз Джилл Кортлев, Прешес Ли и Алва Клэр. «History!» — написала в своих соцсетях Прешес Ли, первая темнокожая плюс-сайз-модель, выступившая на подиуме Высокой моды.

И действительно, этот день стал поистине историческим. Сегодня девушки блистают на обложках глянцевых журналов, не скрывая растяжек на ягодицах, складок на боках, целлюлита и объемных форм — всего того, за что еще недавно можно было запросто подвергнуться фетшеймингу.

Звезды и инфлюэнсеры с готовностью поддержали идею бодипозитива.

«Худая я или толстая — не важно. Я принимаю свое тело в любом состоянии», — ответила певица Рианна своим хейтерам, поймавшим ее за покупкой фастфуда в супермаркете.



«Если вы хотите съесть пиццу, съешьте пиццу. Если вы хотите пробежать пять миль в гору — круто, бегите. Делайте все что хотите, но не позволяйте размеру вашего тела или мнению других людей мешать вам жить той жизнью, о который вы мечтаете», — авторитетно заявляет Тесс Холлидей, одна из самых известных моделей плюс-сайз.

Мое тело — мое дело!

Если посмотреть на этот процесс с точки зрения психологии, то становится очевидным, что бодипозитив снимает внутренние запреты, дает много разрешений и предлагает удовольствия. Внутренний Ребенок ликует: можно все! Он, как Буратино, показывает нос Родителю, который постоянно критиковал, тыкал пальцем в изъяны, пинками загонял в совершенство. Бодипозитив выступает теперь в роли другого, «идеального» Родителя, все понимающего и все принимающего. Казалась бы, вот она идиллия, возвращение потерянного рая! Но только дьявол, как говорится, скрыт в деталях.

Изначальная идея движения заключалась в том, что каждый человек, независимо от своего внешнего вида, заслуживает принятия и уважения. К сожалению, современный тренд исказил первичный посыл. Ловушка бодипозитива кроется в убеждении, что полное принятие своего тела означает поддержку любого вида поведения или стиля жизни, игнорирование медицинских рекомендаций или экстремизм в подходе к физической форме, когда резкой критике и отвержению предаются любые идеи корректировки внешности. Чтобы не попадаться в заложники очередных стереотипов, важно находить баланс и понимать, что бодипозитив — это не про оправдание вредных привычек, а про уважение к своему телу и любовь к себе.

Большие возможности

Бодипозитив и любовь к себе не являются взаимоисключающими — они могут и должны дополнять друг друга. Бодипозитивность фокусируется на положительном восприятии своего тела, в то время как любовь к себе — это более широкий спектр, включающий эмоциональное благополучие и уважение к своей личности. Это стремление к личному росту, а также готовность к самосостраданию и прощению себя.

Напоминайте себе, что красота и ценность не ограничиваются конкретными стандартами, а разнообразие телосложений и характеров — это норма. Перестаньте сравнивать себя с другими людьми и стремиться соответствовать чужим ожиданиям: это вызывает чувство недостаточности. Разрешите себе быть уникальными.

Полезно поставить на заставку свое детское фото, которое вызывает у вас теплые чувства. С этим малышом все в порядке, у него нет изъянов, он достоин любви и принятия просто по факту своего существования. Скажите ему об этом. И каждый раз, беря телефон в руки, вы будете видеть себя — Ребенка, улыбаться, поддерживать, принимать и любить.

Еще одно упражнение. Встаньте перед зеркалом, обнажившись, и смотрите на себя, не отводя глаз. Скажите себе: «Это я. Я принимаю себя». Чтобы почувствовать эффект от упражнения, важно делать его регулярно в течение двадцати одного дня — за это время успевают выстроиться новые нейронные связи, и как результат начнут приходить принятие и самоценность.