Россиянкам перечислили самую модную верхнюю одежду в период межсезонья

«Особое внимание советуем обратить на бомберы из кожи — они самые дерзкие из всех возможных моделей, хотя, с другой стороны, нейлоновые версии уже стали классикой, которая, к тому же, защищает от дождей и ветра», — подчеркнула стилистка.