На Неделе моды показали одежду с карманом на интимном месте

На Неделе моды в Париже показали одежду с карманом на необычном месте. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) французского бренда.

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На размещенных кадрах видно, что модели дефилируют в однотонных костюмах, состоящих из топов и брюк, и плащах, засунув одну руку в карман. При этом можно заметить, что данный элемент одежды расположен на лобке манекенщиц.

В разговоре с журналистами Vogue креативный директор марки Николя Ди Феличе объяснил, что старался продемонстрировать на подиуме чувственные образы.

«Я хотел поработать над близостью. В каком-то смысле попытался воссоединиться с эмоциями», — пояснил модельер.