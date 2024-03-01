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MedX: видеоуроки ухода за кожей побуждают подростков покупать опасную косметику

По мнению американского дерматолога Данило Дель Кампо, чрезмерное увлечение просмотром видео-уроков по уходу за лицом на платформе TikTok может побуждать подростков покупать опасную для молодой кожи косметику. Об этом сообщает издание MedicalXpress (MedX).

Видеоуроки ухода за кожей побуждают подростков покупать опасную косметику
© РИА Новости

Дерматолог рассказал, что сейчас в интернете набирают популярность видео, на которых молодые девушки демонстрируют средства, приобретенные в магазинах косметики. По словам специалиста, некоторые уходовые продукты, показываемые на видео, представляют собой антивозрастные средства, не подходящие для молодой кожи.

В частности, беспокойство дерматолога вызывает популяризация кремов с ретинолом, синтезированным аналогом чистого витамина А. В косметологии ретинол применяют в составе специализированных кремов для проблемной кожи и средств от акне и морщин. Он ускоряет процесс обновления кожи и приводит к уплотнению кожных покровов. Тем не менее, это вещество обладает достаточно агрессивным воздействием, способным повредить кожные покровы.

Врач отметил, что попытки девушек-подростков ухаживать за кожей по схемам, представленным блогерами на видео, в настоящее время приводят к увеличению количества дерматологических консультаций, связанных с кожными реакциями в виде покраснения и зуда. Кроме того, многие родители не осознают, что использование подростками косметики для более возрастной кожи может представлять какие-либо риски для здоровья.

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