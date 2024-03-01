Светлана Бондарчук раскрыла свои секреты красоты
Модель Светлана Бондарчук рассказала поклонникам, что сохраняет молодость с помощью ежедневного массажа лица.
По словам теледивы, она не согласна с мнением, что кожу нельзя растягивать различными видами массажа. Светлана Бондарчук применяет различные техники, она уверена, что массаж помогает сохранять тонус кожи.
«Правильные манипуляции помогают держать ее в тонусе. Я готова доказывать это своим примером», - написала Бондарчук.
Светлана на постоянной основе занимается спортом и часто показывает поклонникам снимки без использования фильтров.
Напомним, Светлана Бондарчук отправилась с сыном на отдых. Также журналистка поставила хейтеров на место.