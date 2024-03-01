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Светлана Бондарчук раскрыла свои секреты красоты

Модель Светлана Бондарчук рассказала поклонникам, что сохраняет молодость с помощью ежедневного массажа лица.

Светлана Бондарчук раскрыла свои секреты красоты
© runews24.ru

По словам теледивы, она не согласна с мнением, что кожу нельзя растягивать различными видами массажа. Светлана Бондарчук применяет различные техники, она уверена, что массаж помогает сохранять тонус кожи.

«Правильные манипуляции помогают держать ее в тонусе. Я готова доказывать это своим примером», - написала Бондарчук.

Светлана на постоянной основе занимается спортом и часто показывает поклонникам снимки без использования фильтров.

Напомним, Светлана Бондарчук отправилась с сыном на отдых. Также журналистка поставила хейтеров на место.

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Светлана Бондарчук
Секреты красоты
Массаж