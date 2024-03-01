42-летняя Алессандра Амбросио снялась в юбке-трусах на фоне Эйфелевой башни

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном наряде во время Недели моды в Париже. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

42-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах на фоне Эйфелевой башни. При этом она примерила черно-синюю футболку бразильского футбольного клуба «Гремио» и набросила на плечи жакет из материала, имитирующего змеиную кожу.

Кроме того, знаменитость надела трусы, задняя часть которых была выполнена в виде юбки длиной чуть ниже колена, прозрачные колготки и остроносые туфли на шпильках.