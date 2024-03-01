Ханде Эрчел подверглась критике за слишком откровенный образ на Неделе моды в Париже
Артистка отправилась на одно из мероприятий Недели моды в довольно откровенном наряде. Ханде может похвастаться стройной фигурой, свою стройность она подчеркивает облегающими образами.
Эрчел предстала перед папарацци в микрокомбинезоне с открытым декольте. Образ артистки подчеркнул ее грациозность и красоту. Образ она дополнила капроновыми колготками черного цвета и каблуками на высоком каблуке.
Волосы артистка распустила, макияж она выбрала легкий, без ярких акцентов.
Однако подписчики Эрчел не оценили ее откровенность. Фолловеры отметили, что Ханде выбрала тесное декольте и выглядела пошло. Другие указали на необходимость закрыть ноги.
«Ей вечно такие платья подбирают, где грудь своей жизнью живет», - написал один из пользователей Сети.
Однако защитники Ханде отметили, что девушка выглядит шикарно в любом наряде и является обладательницей стройных форм, которые не стоит скрывать.
Напомним, Ханде Эрчел высказалась по поводу своего желания стать матерью. Недавно актриса с возлюбленным отправилась на Маврикий. Сейчас возлюбленные приступили к подготовке к свадьбе.