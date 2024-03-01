Артистка отправилась на одно из мероприятий Недели моды в довольно откровенном наряде. Ханде может похвастаться стройной фигурой, свою стройность она подчеркивает облегающими образами.

Эрчел предстала перед папарацци в микрокомбинезоне с открытым декольте. Образ артистки подчеркнул ее грациозность и красоту. Образ она дополнила капроновыми колготками черного цвета и каблуками на высоком каблуке.

Волосы артистка распустила, макияж она выбрала легкий, без ярких акцентов.

Однако подписчики Эрчел не оценили ее откровенность. Фолловеры отметили, что Ханде выбрала тесное декольте и выглядела пошло. Другие указали на необходимость закрыть ноги.

«Ей вечно такие платья подбирают, где грудь своей жизнью живет», - написал один из пользователей Сети.

Однако защитники Ханде отметили, что девушка выглядит шикарно в любом наряде и является обладательницей стройных форм, которые не стоит скрывать.