Топ-5 самых популярных цветов к 8 марта

Объем предпраздничного импорта начал восстанавливаться после введения санкций в России. По данным Сибирского таможенного управления, только по весу цветочные поставки выросли почти в два раза. Перед 8 марта сибирские предприниматели завезли больше 240 тонн цветов. Чаще всего сибирячкам дарят розы.

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По данным таможенников, розы составили больше половины всего объема импортных цветов (242,5 тонны) и заняли первое место цветочного рейтинга. На втором месте по популярности – тюльпаны. Их ввезли 57 тонн. Чуть реже женщинам дарят хризантемы. Объем их поставок составил 23 тонны. Далее идут гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулы и альстромерии.

Помимо роста импорта, растут и объемы цветочного экспорта. Новосибирские цветоводы научились выращивать

тюльпаны экспортного качества. По данным Россельхознадзора, более ста тысяч тюльпанов из Новосибирска отправили на экспорт в Казахстан.