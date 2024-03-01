Топ-5 самых популярных цветов к 8 марта назвали сибирские таможенники
Объем предпраздничного импорта начал восстанавливаться после введения санкций в России. По данным Сибирского таможенного управления, только по весу цветочные поставки выросли почти в два раза. Перед 8 марта сибирские предприниматели завезли больше 240 тонн цветов. Чаще всего сибирячкам дарят розы.
По данным таможенников, розы составили больше половины всего объема импортных цветов (242,5 тонны) и заняли первое место цветочного рейтинга. На втором месте по популярности – тюльпаны. Их ввезли 57 тонн. Чуть реже женщинам дарят хризантемы. Объем их поставок составил 23 тонны. Далее идут гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулы и альстромерии.
Помимо роста импорта, растут и объемы цветочного экспорта. Новосибирские цветоводы научились выращивать
тюльпаны экспортного качества. По данным Россельхознадзора, более ста тысяч тюльпанов из Новосибирска отправили на экспорт в Казахстан.
«Качество продукции у нас выше, чем в Европе. У них задача выполнить заказ сетевых компаний и обеспечить огромный объем срезки. В Европе выгоняют тюльпан при температуре 16-18 градусов, а мы при 14. Это продлевает срок выгонки и дает качество», – сообщил ранее VN.ru владелец цветочных теплиц Александр Бурмантов.