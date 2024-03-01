Россиянам назвали самые модные джинсы весной 2024 года

В первую очередь эксперт призвал читателей обратить внимание на модели свободного кроя, которые позволят чувствовать себя расслабленно, но при этом стильно. «Базовые или фантазийные, со всевозможными потертостями и рваниной, суперобъем или из тяжелого и форменного денима — главное, чтобы джинсы были широкими», — уточнил он.