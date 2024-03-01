Украинка обвинила россиянку в проигрыше на конкурсе «Мисс Европа»

Украинская модель Милена Мельничук обвинила россиянку Розу Гадиеву в нечестной победе в конкурсе «Мисс Европа — 2024». Украинка, которая в призеры не попала, пожаловалась, что Гадиева и участница из Белоруссии Ирина Максимович «купили себе высокие места». Случай с Мельничук — не первый скандал, в который попадают представительницы Украины на конкурсах красоты.

Одинаковые платья и угрозы

Модель Милена Мельничук, представлявшая Украину в конкурсе "Мисс Европа — 2024", обвинила участницу из России Розу Гадиеву в покупке победы, сообщило издание kp.ru.

Одноименный конкурс был учрежден в 1927 году. В нем ежегодно принимают участие девушки из стран Европы, а также из России, Турции, Израиля и Ливана. "Мисс Европа — 2024" проходил c 15 по 25 февраля в Бейруте (Ливан). Победительницей стала Роза Гадиева из Татарстана, третье место заняла Ирина Максимович из Белоруссии. "Газете.Ru" не удалось найти сайт с актуальной информацией о мероприятии и списком лауреатов.

Решение жюри не понравилось украинской модели, которая не попала в число призеров. Милена Мельничук записала видео в Instagram: в ролике девушка говорит о том, что участницы из России и Белоруссии "купили себе высокие места". Также она утверждает, что ее заставляли фотографироваться с Гадиевой и дали девушкам похожие платья.

"Россиянка постоянно пыталась сесть рядом для фото, хотя я пыталась скрыться", — заявила украинская модель.

Как уточнила "Страна.ua", после отказа от фото с гражданкой РФ Мельничук угрожали.

Кроме того, на сцене, когда участниц поставили рядом, хореограф грубо сказала, что ее не волнует происходящее на Украине. Мельничук разместила в соцсетях сторис, где сообщила о желании дисквалифицироваться. После этого, по ее словам, организаторы "ворвались" в ее номер с угрозами.

Во время конкурса Роза Гадиева на нападки соперницы не ответила, однако участница из Белоруссии молчать не стала. Ирина Максимович спросила у Мельничук, почему она вообще участвует в подобных конкурсах, когда в ее стране идет военный конфликт.

Российская участница позже рассказала "КП-Казань", что отношения с другими девушками "Мисс Европа — 2024" складывались по-разному. С кем-то удалось подружиться, но были и те, кому не понравилось, что она из РФ.

"Я абсолютно никак на это не реагировала, не вступала ни в какие конфликты. Возможно, это и стало толчком к моей победе. Потому что жюри очень внимательно следило за девушками, а именно за тем, как они ведут себя в обществе", — добавила Гадиева.

Не дали сказать о конфликте

Случай с Мельничук — не первый скандал, в который попадают украинки на конкурсах красоты. Ранее участница "Мисс Вселенная — 2022" с Украины Виктория Апанасенко пожаловалась на то, что ее не пригласили на сцену во время вручения наград. Девушка хотела в своей речи напомнить о конфликте на Украине, однако организаторы не дали ей этого сделать.

"Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. Мне не дали даже 20 секунд", — сказала Апанасенко.

По словам модели, за день до финала конкурса с ней записали видео, которое потом показали во время трансляции. На самом конкурсе украинка отказалась стоять рядом с участницей из России Анной Линниковой. Апанасенко специально взяла за руку стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы та не уступила место направляющейся к ним российской модели.

Японка украинского происхождения

Еще один скандал был связан с победительницей "Мисс Японии — 2024" Каролиной Сиино. Решение жюри, которое впервые признало "самой красивой японкой" девушку неяпонского происхождения, вызвало споры в соцсетях. Об этом писала "Лента.ру".

Каролина Сиино родилась Тернополе. Когда девочке было пять лет, ее мать вышла замуж за японца и уехала с Украины. Каролина выросла в Нагое. Сама девушка признавалась, что чувствует себя японкой, хотя выглядит, как украинка. В 2022 году она получила японское гражданство.

По словам Сиино, в конкурсе она решила поучаствовать, чтобы проверить, будут ли ее принимать именно как японку. Победа стала для девушки шоком.

Организатор "Мисс Япония" Аи Вада заявил, что решение жюри дает повод задуматься о том, что такое японская красота.

"Она (Каролина Сиино. — "Газета.Ru") говорит и пишет на прекрасном рафинированном японском языке. В ней больше японского, чем в нас", — пояснил Вада.

Однако не все пользователи соцсетей были с ним согласны — они посчитали, что девушка не заслуживает этого титула, потому что не похожа на японку.

В итоге Сиино отказалась от титула. Однако причиной такого решения стало не недовольство жителей страны, а ее роман с женатым мужчиной.