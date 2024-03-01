Что подарить на 8 марта? 10 идей от кавказских мастеров
1. Унцукульские изделия из Дагестана
Дагестанское село Унцукуль подарило миру мастеров, владеющих уникальным искусством художественной насечки металлом по дереву. Кажется, само название села произошло от звука, который при этом издается, — «цук-цук-цук». Чтобы купить унцукульские подвески, ручки, шкатулки, вазы, необязательно отправляться в село, они представлены в этнобутиках в Махачкале и Москве. Но эта будет покупка с подвохом, ведь вам придется стать их постоянным клиентом. Трудно устоять перед такой красотой. К тому же ручная работа обладает особым эффектом. Увидев хотя бы раз унцукульские украшения, женщина станет абсолютно равнодушной к дешевым побрякушкам. Что такое стразы, когда перед тобой отполированное дерево, искусно инкрустированное медью, мельхиором и серебром?
2. Осетинские духи
Ударение на второй слог. Хотя, конечно, можно купить билеты на самолет и отправиться в некрополь Дзаргавс, где наверняка обитают мистические существа. А можно подарить любимой Осетию во флаконе. Вдохновившись осетинскими горными пейзажами и ощущением свободы, Фатима Гаева создала десятки новых ароматов. Чёрная смородина, степные травы, древесина, сандал, корица, толуанский бальзам и кедр — каждая формула уникальна. Автор не делит свою парфюмерию на женскую и мужскую, так что подарок получится унисекс. Если сложно определиться с ароматом, можно заказать набор пробников.
3. Ингушские сумочки «Пхамат»
Каждая сумка, выпущенная ингушским дизайнером Асей Хаматхановой, — настоящая пасхалка, в которую вшит национальный культурный код. Не думайте, что на ней вы увидите просто узор — это может быть схематическое изображение растения, которое растет только в одном из ингушских ущелий, или народный орнамент, найденный автором в сборниках ингушских этнографов. Все аксессуары бренда «Пхамат» исключительно ручная работа.
4. Кубачинская ювелирка
Село Кубачи прославилось на весь мир благодаря красивейшим украшениям местных мастеров. В ауле златокузнецов есть целые династии ювелиров. А чтобы ювелирное искусство не было утрачено, ему обучают даже маленьких детей. Здесь расположена единственная в мире школа, где школьникам со второго класса начинают преподавать основы кубачинского мастерства.
Вручая даме сердца кубачинский браслет, кулон или кольцо, можно почувствовать себя настоящим рыцарем: ведь они изготовлены на краю света, в селе, спрятанном среди высоких гор. Сюда не так-то просто добраться. Богатыри в сказках даже за драконами так далеко не ходили. Если вы пока еще не готовы к такому подвигу, можно заказать украшение по интернету.
5. Осетинские куклы «Асик»
Нет сувенира, который рассказал бы о культуре Осетии так же красиво, как кукла бренда «Асик долс». Настоящие горские красавицы в национальных костюмах, исполненные с ювелирным мастерством. Предприятию «Асик Долс» больше 30 лет, тут работают мастера декоративно-прикладного искусства, которые посвятили десятилетия любимому делу. Руководитель предприятия говорит, что ни одна из мастериц не подходит к работе с плохим настроением — потому что это обязательно отразится на ее заготовке. Фигуры джигитов и горянок полюбились заказчикам со всех уголков мира. Будьте уверены, что этот этнический сувенир простоит много лет и не утратит своего великолепия.
8. Аксессуары от Мадины Саральп
Мадина Саральп из Кабардино-Балкарии — дизайнер по крови. Еще в школьные годы она рисовала фасоны платьев, чуть позже стала выпускать и ювелирные украшения.
В ее арт-центре в Нальчике вы найдете дизайнерскую одежду, свадебные платья и аксессуары с тончайшей обработкой. В каждом изделии присутствует этнический мотив, но он лаконичен и ненавязчив. Одежда и украшения от Мадины Саральп — прекрасный способ выразить свою индивидуальность без вычурности и эпатажности. Так, лаконичный шоппер с вышитой аппликацией идеально подойдет на каждый день или для прогулки. А если к празднику вы планируете совместный поход в ресторан, как нельзя кстати будет бархатная сумочка с этно-фурнитурой: она прекрасно дополнит вечерний образ.
7. Кофе из чеченского цеха «Марзо»
Если ваша девушка — ценитель кофе, то вы просто обязаны посетить обжарочный цех «Марзо» в Грозном. Сюда привозят зерна из самых «кофейных» стран — Эфиопии, Гватемалы, Бразилии — и обжаривают их по специальной методике. Вы точно не уйдете отсюда, не купив пакетик с зернами и молотым specialty-кофе. Это та самая категория напитка, из-за которой грозненский кофе так полюбился туристам. Поразительный аромат свежезаваренного напитка не только порадует вашу избранницу, но и напомнит вам о прекрасной поездке в одну из кавказских кофейных столиц.
8. Шоколад Rohs из Северной Осетии
Жила-была в Осетии мама шестерых детей Ольга Шауэрман. И как-то ей захотелось приготовить шоколад. Лакомство получилось настолько вкусным, что женщины решила: другого ни она, ни ее дети даже пробовать больше не будут. За 15 лет Ольга разработала десятки собственных рецептов. Темный, молочный, кофейный шоколад, шоколад с добавлением орехов, малины и даже облепихи.
Ольга Шауэрман — осетинский аналог Вилли Вонки. Только ее шоколадная фабрика называется Rohs, что в переводе с осетинского означает «свет».
Один из самых популярных продуктов предприятия — плитки с изображением колоритных городских дверей, которые можно встретить в старых районах Владикавказа. Так что осетинский шоколад — это два в одном: и сувенир, и сладости.
9. Горный чай
На Кавказе, где гость приобретает священный статус, просто не могут подавать невкусный чай. А больше всего о нем знают чайханщики Дербента. Здесь находятся настоящие чайные лаборатории, где путем экспериментов люди поколениями учились готовить незабываемый напиток. И достигли в этом деле поразительного мастерства. Черный чай, чай с шиповником, чабером, чабрецом и мятой — лучше не спорить о вкусах, а просто пробовать каждый из них. Или заказать любимой горский чайный букет — он, в отличие от цветочного, точно не завянет и будет долго радовать новую хозяйку.
10. Путешествие на «Жемчужине Кавказа»
Один из лучших способов оригинально поздравить даму сердца — подарить ей путешествие по Кавказу. Семь дней и шесть ночей незабываемых впечатлений гарантированы тем, кто купит билет на поезд «Жемчужина Кавказа». Новый маршрут в расписании Российских железных дорог появился в 2021 году. В свой первый круиз в 2024 году состав отправится в апреле этого года. Идеально запланировать эту поездку на майские праздники. За это время вы успеете посетить Москву, Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик. Также есть возможность совершить посадку и высадку в Ростове-на-Дону. Уверены: подарок запомнится надолго. Ведь когда еще представится возможность посетить Нихалойские водопады, Хаджохскую теснину, крепость Нарын-Кала, увидеть Эльбрус, отведать национальные блюда и узнать много нового о традициях народов Кавказа.