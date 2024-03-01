Второй подбородок — это эстетический дефект. Он может появляться не только от лишнего веса, но и по ряду других причин. Откуда берётся кожно-жировая складка под подбородком и как от неё избавиться, «Клопс» рассказала калининградский косметолог Екатерина Кохан.

«Двойной подбородок — это косметический дефект. Возникает он из-за отложения жира под нижней челюстью и из-за обвисания кожи», — рассказывает специалист.

Причины появления

Вопреки расхожему мнению второй подбородок не всегда бывает только у полных людей. На его появление влияют следующие факторы:

Нарушение прикуса и другие патологии жевательно-речевого аппарата.

Генетический фактор.

Нарушение осанки.

Лишний вес.

Резкое похудение — кожа под подбородком не успевает сокращаться.

Гормональные нарушения.

Возрастные изменения.

Процедуры у косметолога

Чтобы устранить обвисание овала, надо прибегнуть к следующим процедурам:

Вкалывание липолитиков. Это современная, малоинвазивная процедура. Препарат расщепляет жировые клетки, а дальше они выводятся естественным путём.

Массаж. Дополнительный метод коррекции и профилактики второго подбородка. Улучшает циркуляцию, активизирует процессы липолиза, повышает упругость кожи проблемной зоны.

Мезотерапия. Применение мезотерапевтических коктейлей, направленных на улучшение кожи шеи и подбородка.

Микротоковый лимфодренаж. Улучшает отток жидкости из жировой клетки, уменьшая объём второго подбородка.

Нити. Влияют на подтяжку подбородка и уплотнение кожи, формируют плотный каркас.

Домашние процедуры

Массаж. Подсказать, как именно его делать именно вам, может специалист. Массаж руками делается так: на кожу наносится жирный крем или специальное масло и выполняются движения по массажным линиям — от центра подбородка к углам нижней челюсти, скулам, вискам, от нижней части шеи и ключиц к подбородку. Допустимо использовать такие техники, как растирание, пощипывание, похлопывания, но не следует слишком растягивать кожу.

Массаж скребком Гуаша. Для массажа лица используется скребок или роллер-массажёр, выполненные из натурального камня. С их помощью и проводят лимфодренажный массаж, выводящий шлаки и токсины из организма.

Тейпирование. Методика предусматривает наложение специальных лент — тейпов, которые фиксируют мышцы и кожу в определённом положении. Тейпы представляют собой ленты, напоминающие пластырь. Они могут быть различной длины, ширины и формы. Состав, нанесённый на клейкую сторону тейпов, гипоаллергенный и не вызывает негативных реакций на коже.