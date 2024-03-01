Врач объяснила причины выпадения волос после зимы

Дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Шатилова рассказала, что после зимы многие сталкиваются с сухостью и шелушением кожи головы и выпадением волос. Что может вызывать эти неприятные явления и как защитить кожу головы и волосы в холодное время года, врач рассказала «Ленте.ру».

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Шатилова объяснила: выпадение волос — непрерывный естественный процесс, однако в холодное время года он становится интенсивнее. К неблагоприятным факторам, влияющим на состояние волос и кожи головы, врач отнесла холодный уличный воздух, а также горячий воздух от отопительных приборов.

«Они делают волосы более ломкими, а кожу головы сухой, что может приводить к ее зуду и шелушению. Кроме того, низкие температуры сужают капилляры, что уменьшает кровоснабжение кожи головы и может приводить к замедлению роста волос», — объяснила дерматолог.

Шапка помогает предотвратить переохлаждение кожи головы — сохраняет тепло и защищает от пониженной температуры, но она, по мнению Шатиловой, тоже может стать источником проблем.

«Слишком тесный головной убор может привести к ломкости волос и появлению перхоти. А если в шапке постоянно потеет голова, то из-за недостатка вентиляции возникает парниковый эффект, и это может приводить к увеличению жирности волос и кожи головы», — рассказала Анастасия Шатилова, врач-дерматолог.

Для того чтобы защитить кожу головы и волосы в холодное время года, Шатилова посоветовала применять увлажняющие шампуни и кондиционеры и термозащитные средства при использовании фена. В помещении она рекомендовала включать увлажнитель воздуха, а во время длительных прогулок носить подходящую по размеру шапку. Также необходимо придерживаться сбалансированного питания — особое внимание обращать на продукты с большим количеством белка, железа, цинка и витаминами B и E, так как они полезны для волос.

В то же время Шатилова отметила, что зачастую в холодное время года люди начинают самостоятельно принимать витаминно-минеральные комплексы. Однако делать это следует только по назначению врача, чтобы избежать передозировки.