Нужно ли на самом деле умывать лицо по утрам

Умывание лица — важный способ сохранить кожу здоровой и чистой, но может ли такое очищение кожи два раза в день принести больше вреда, чем пользы?

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Когда дело доходит до того, как часто следует очищать кожу, универсального ответа не существует. Скорее, это зависит от индивидуального типа кожи, сказала Кэролин Сталл, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог MDCS Dermatology.

Некоторым людям, особенно тем, у кого кожа склонна к появлению прыщам или жирная кожа, может быть полезно очищать лицо два раза в день.

Утреннее умывание лица может помочь удалить излишки кожного сала и омертвевшие клетки кожи, которые могут закупорить поры. Это снижает вероятность закупорки пор и возникновения прыщей.

При этом людям с чувствительной кожей или воспалительными кожными заболеваниями, такими как экзема , розацеа и псориаз, очищение лица дважды в день может навредить.

Важно не переборщить. Лишение кожи естественных липидов, вырабатываемых за ночь, может нарушить её барьерную функцию и сделать её склонной к раздражению.

Слишком частое умывание лица в некоторых случаях может привести к нарушению микробиома кожи и усугубить кожные заболевания.

Для большинства же людей простого очищения лица перед сном должно быть достаточно.