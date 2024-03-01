Кольца с драгоценными камнями: что на самом деле означает цвет

От гигантского сапфира Кейт Миддлтон, вызывающего что-то близкое к обмороку от восторга, до розовых и желтых камней — драгоценные камни всех цветов радуги быстро становятся лучшими друзьями девушек.

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Многие цветные драгоценные камни, включая цветные бриллианты, встречаются гораздо реже, чем белые бриллианты. Их значение уходит корнями в глубь тысячелетий. Столетиями люди верили, что на безымянном пальце есть особая вена, которую римляне позже окрестили веной любви, идущей прямо к сердцу.

Таким образом, выбирая драгоценный камень для помолвочного или обручального кольца, вы просите определенные энергии войти в вашу жизнь и, самое главное, в ваш брак. И хотя в тот момент вам мог просто понравиться определенный цвет, на самом деле этот камень имеет гораздо более глубокое значение.

Бриллиант

Тут все понятно. Это не просто признание в любви, это крепкие отношения, которые с годами становятся только глубже и лучше. Не случайно бриллиант выбирают чаще других камней для колец. Вот и Наталья Водянова выглядит такой счастливой!

Голубой сапфир

Эти царственные драгоценные камни подходят для королевских особ. Принцессы Диана и Кейт предпочли голубой сапфир традиционным белым бриллиантам. Значение: вы всегда будете честны и верны друг другу. Элизабет Херли полостью с ним согласна!

Голубой топаз

Символ мира и спокойствия, верности и вечной любви, голубой топаз будет служить напоминанием о том, что нужно оставаться верным себе. Сохраняйте свою неповторимую искру, и ваш партнер всегда будет заинтригован. Такие камни мы видим у Дженнифер Энистон и Молли Симс.

Цитрин

Womanhit.ru

Этот желтый драгоценный камень, известный также как лимонный кварц, искрится радостью. Символизируя счастье и процветание, он побуждает вас жить полной жизнью и вкладывать в брак всю душу и сердце. Такой камень есть в обширной коллекции Кейт Миддлтон.

Изумруд

Красивое кольцо с изумрудом и бриллиантами сверкает на пальце Меган Фокс. Зеленая разновидность берилла, природные изумруды всегда имеют небольшой сад мелких включений. Являясь одним из самых благоприятных камней для обручального кольца, изумруд символизирует счастливый и удачный брак.

Например, как у Виктории Бэкхем. У нее, к слову — страшно представить! — аж 15 колец. И все — с разными камнями. Злые языки поговаривают, что таким образом ее не вполне верный супруг заглаживал свои провинности. Но — завидовать нужно молча!

Розовый бриллиант

Один из самых редких драгоценных камней, розовый бриллиант символизирует любовь и творчество. Носите его с уверенностью, зная, что вы безупречны, а отношения — полны приятных сюрпризов. Что там у Леди Гаги с личной жизнью, не очень и понятно, но кольцо, согласитесь, чудесное.

Рубин

Соцсети/Кэти Пэрри

Знаете ли вы, что рубин — это красный сапфир? Самый драгоценный вид корунда, красный рубин — главный символ страстной любви. Например, как у Кэти Перри.

Желтый бриллиант

Если белые бриллианты означают чистую любовь, то желтые считайте восклицательным знаком в любой любовной истории.