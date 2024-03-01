32 идеи подарка на 8 Марта — жене, маме, теще и коллеге

Идея отмечать 8 марта Международный женский день родилась в 1910 году. Выдвинула её немецкая политическая деятельница Клара Цеткин. Произошло это на Международной конференции социалисток в Копенгагене. Цель инициативы – призвать всех включиться в борьбу за права женщин.

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Сегодня про изначальный смысл мало кто помнит. 8 Марта воспринимается как женский день. Это праздник, который даёт возможность порадовать представительниц прекрасной половины человечества, оказывая знаки внимания и вручая подарки.

Последний пункт – самый сложный. Над ним некоторые мужчины начинают ломать голову задолго до праздника. Ведь подарки для жены, мамы и дочери – это совершенно разные вещи.

Конечно, есть стандартный набор – цветы и конфеты. Но, если вы хотите по-настоящему порадовать женщину, нужно потратить чуть больше времени, сил и фантазии.

Мы собрали для вас шпаргалку с идеями. Что важно учитывать? Её хобби, увлечения и интересы. Обратите внимание на личные предпочтения в стиле и цвете. Всё это поможет быстрее определиться с выбором.

Цветы и всё, что с ними связано

Безусловно, в этот день без цветов не обойтись. Но стоит ли ограничиваться банальным букетом? Рассматриваем более креативные варианты.

1. Комнатное растение

Мало кто выбирает красивое комнатное растение, а зря. Ошибочно считать, что их покупают только на новоселье. Это отличный сюрприз для жены, мамы, тёщи, бабушки, подруги на Международный женский день. Такой цветок будет радовать долго и постоянно напоминать о вас, вызывая тёплые эмоции.

2. Флорариум

Если хотите креатива, не покупайте банальный цветок в горшке. Обратите внимание на флорариум. Он выглядит стильно, празднично и точно впишется в любой интерьер. Есть разные размеры: настольные для суккулентов или напольные для комнатных деревьев.

3. Подарочный набор из сладостей и цветов

Классический презент для подруги, мамы, тёщи или коллеги. Производители предлагают два традиционных подарка (цветы и сладости) объединить в один. Красиво упакованные наборы оставят приятные впечатления и будут радовать обладательницу. Можно дополнить открыткой с тёплыми пожеланиями.

4. Стабилизированная роза в стеклянной колбе

Оживить интерьер квартиры поможет стабилизированная роза в стеклянной колбе. Эстеты этот сюрприз точно оценят. Такой декоративный элемент будет радовать вашу вторую половинку долго. Цветок сохраняет свежий вид на протяжении нескольких лет благодаря современным технологиям. Каждый раз, смотря на него, женщина будет чувствовать вашу заботу и любовь.

Бьюти-подарки

Все женщины любят презенты, которые предназначены для ухода за собой. Это могут быть как косметические наборы, так и инструменты, помогающие заботиться о красоте тела и волос: массажные щётки, маникюрные принадлежности, роллеры и т. д.

5. Стайлер для волос

Укладки делают практически все женщины — как с прямыми, так и с кудрявыми волосами. Первые обычно стремятся создать завитки, а вторые — избавиться от них.

Производители предлагают многофункциональные стайлеры с несколькими насадками в комплекте. Помимо формирования причёски, прибор выполняет функцию фена. Но также он создаёт прикорневой объём и локоны.

6. Массажёр для лица

Есть совершенно разные модели: электрические, роликовые, микротоковые и с иголками. Все они нацелены на устранение отёчности, разглаживание морщин, стимуляцию мышц и повышение упругости. Это то, с чем борется практически каждая женщина.

Подарок позволит сократить расходы на посещение косметолога. Такие аппараты позволяют проводить качественные омолаживающие процедуры в домашних условиях. Они практически не уступают по эффективности салонным.

7. Набор кистей для макияжа

Благодаря тренду на контуринг лица кисти стали важной составляющей женской косметички. Без них не обходится даже дневной макияж. Поэтому вы точно не прогадаете, купив эти аксессуары.

С их помощью можно растушёвывать тени, наносить румяна, корректор, хайлайтер и тональный крем. Выбирайте инструменты из натурального или синтетического ворса. Они самые качественные и прослужат дольше. Популярные бренды: Krygina Cosmetics, Shik, Romanovamakeup, Morphe, Annbeauty.

8. Набор кремов для рук

Кожа рук требует тщательного ухода и зимой, и летом, поэтому такой набор будет полезным и практичным презентом. К 8 Марта производители косметики предлагают массу подарочных комплектов в красивых упаковках.

Решение универсальное. Такой набор можно приобрести как для мамы или тёщи, так и для жены, подруги, коллеги.

Стоит обратить внимание и на мини-варианты. Они удобны для путешествий, спортзала или рабочего стола.

9. Парфюм

Наверное, самая популярная покупка на 8 Марта, после цветов и шоколада – это духи. Речь про универсальную идею подарка, который всегда порадует. Разумеется, в идеале нужно знать, какой парфюм предпочитает получательница.

Если же вы не знаете, можно проконсультироваться с продавцом в магазине или рискнуть, выбрав на свой вкус.

Популярные женские ароматы: L'Eau Kenzo Electric Wave Pour Femme, Carolina Herrera CH Woman Privé, The One Essence Dolce&Gabbana, Givenchy Dahlia Divin Eau de Toilette, Jimmy Choo Illicit.

10. Набор косметики

Большинство магазинов предлагают специальные подарочные наборы. Есть варианты как с уходовой (для кожи лица, тела, волос), так и с декоративной косметикой.

11. Сертификат в салон красоты

Мало кто знает, что сертификаты могут быть не только в спа, но и в салоны красоты. Перед Международным женским днём бьюти-студии предлагают разнообразие подарочных карт. Это может быть как посещение косметолога, парикмахера, так и визажиста. Особенно ценным сюрпризом станет поход к стилисту по волосам, который поможет подобрать подходящую стрижку и окрашивание. Отличный вариант для тех, кто давно мечтает поменять имидж.

12. Поход в спа

Никто не откажется от массажа, обёртывания или скрабирования в красивом спа-центре. Возможность расслабиться на сеансе антистрессовой процедуры или понежиться в ванне – то, что необходимо в бешеном ритме современной жизни. Посвятить время самой себе – это так важно для каждой женщины. Она точно оценит ваш презент.

13. Шёлковый тюрбан для волос

Его используют вместо полотенца после душа. Также рекомендуется в нём спать. Это позволит вашим локонам не спутываться, что свойственно, например, тонким или повреждённым волосам. Наутро вас ждёт красивая и ухоженная причёска.

Шёлк помогает сохранить чешуйки волос гладкими после мытья. Что актуально для вьющихся или кудрявых локонов. Такой полезный и универсальный подарок точно будет радовать вашу женщину. Есть более бюджетные варианты из микрофибры, которая работает примерно так же.

Подарки для творчества и хобби

Если ваша любимая имеет увлечения и занимается творчеством, то выбор будет легче. Подарите ей то, что связано с её хобби. Это всегда полезно и приятно.

14. Электронная книга

Современный гаджет подойдёт для любительниц чтения. Это очень удобно, ведь не нужно таскать с собой тяжёлые тома. Как правило, в электронной книге уже есть онлайн-библиотека. Остаётся только оформить подписку.

Некоторые производители предлагают устройства с дополнительной подсветкой. Это очень удобно.

15. Фотоаппарат моментальной печати

Отличный вариант для творческой натуры. Причём он подойдёт не только для профессионалов, но и для любителей. Можно запечатлеть важные и памятные моменты в жизни. Например, путешествия, встречи с друзьями, вечеринки. Особенность такой камеры – она позволяет сразу распечатывать кадры. Полученными фотографиями можно делиться в социальных сетях.

16. Фитнес-браслет

Спортсменкам и тем, кто придерживается здорового образа жизни, данный инструмент придётся по вкусу. Прибор имеет ряд необходимых функций. Это водонепроницаемость, шагомер, подсчёт калорий и контроль пульса. Также с его помощью можно оставаться на связи, если села батарея на телефоне.

17. Художественные принадлежности

Для поклонниц рисования отличным подарком станут художественные принадлежности. Что к ним относят? В первую очередь краски. Они могут быть масляные, акриловые, гуашевые, акварельные и темперные. Также важно не забыть о поверхности для рисования. Речь об альбомах, папках листовой бумаги, холстах, грунтованном картоне. И, конечно, понадобятся кисти и другие аксессуары. Например, лаки, маслёнки, мольберты и т. д. Всё можно приобрести в магазинах для творчества и маркет-плейсах.

18. Набор для вышивания

Для тех, кто любит вышивать, купите специальные наборы. В них, как правило, входят канва, хлопковое мулине, чёрно-белая символьная схема, иглы и инструкция по вышиванию. Можно выбрать любую картину: от природы, животных до икон. Также в магазинах есть весьма необычные комплекты. Например, для вышивания на экокоже. Смотрятся современно и оригинально.

19. Книга о творчестве

Отличный презент для тех, кто любит развиваться в творчестве и черпать новые знания. Есть книги о том, как научиться рисовать, писать, брать идеи из воздуха, создавать новое. Ведь известный факт, что творчество – это навык. Советуем обратить внимание на такие произведения, как: Остин Клеон «Кради как художник», Марк Кистлер «Вы сможете рисовать через 30 дней», Майк Роуди «Визуальные заметки», «642 идеи, о чём написать/что нарисовать», Адам Куртц «1 страница в день», Натали Ратковски «Разреши себе творить».

20. Творческий мастер-класс

Для тех, кто постоянно ищет новые впечатления, сертификат на мастер-класс станет отличным вариантом. Он подарит не только приятные эмоции, но и позволит с пользой провести время. Полученный результат будет напоминать о прекрасном опыте и о человеке, который предоставил такую возможность. Какие варианты есть? Игра по хангу, кулинарное обучение, запись песни в студии, урок гончарного искусства, создание картины, лепка из полимерной глины и т. д.

Оригинальные и необычные подарки

Если вы хотите проявить креативность, предлагаем несколько по-настоящему оригинальных идей. Они точно её удивят!

21. Акваборд

Необычная идея – купить акваборд. Что это такое? Это специальный планшет, на котором можно рисовать мокрой кистью. Больше не нужны краски, карандаши или пастель. Как только рисунок высыхает, он исчезает, освобождая место новым изображениям. Такой сюрприз отлично подойдёт для тех, кто находится в поиске новых способов реализации творческих идей. Весело и весьма оригинально.

22. Скретч карта

Прекрасный вариант для тех, кто любит путешествовать. На скретч-карте нужно указывать места, в которых человек уже был. Также она станет прекрасным украшением любого интерьера.

Каждый раз при взгляде на карту вы будете вспоминать о прошлых приключениях и мечтать о новых. Есть возможность с помощью кнопок закрепить фотографии или открытки из других городов, написать имена новых друзей или названия желанных маршрутов.

23. Столик для завтрака

Столики для сервировки часто показывают в кино. Так подарите своей женщине ощущение, что она героиня фильма. К тому же это прекрасный аксессуар для утреннего ритуала. Красивые медленные завтраки в постели помогут создать правильный настрой на предстоящий день. При этом он не занимает много места, так как складывается.

24. Набор для выращивания микрозелени

Такой сюрприз точно оценят любительницы здорового образа жизни и полезного питания. В наборе есть специальный компрессор, который и насыщает грунт кислородом. Это позволяет семенам быстро прорастать в любое время года. К покупке приложена подробная инструкция. Выращенную на подоконнике зелень можно добавлять в салаты и блюда.

Персонализированный подарок

В данную категорию входят презенты, которые созданы специально для мамы, жены или подруги. Индивидуальность предмета позволит каждой женщине почувствовать её важность для вас.

25. Халат с инициалами

Тёплый махровый халат должен быть у женщины любой возрастной категории. Что может быть приятнее, чем укутаться в него после душа! Рекомендуем выбрать модели с возможностью нанесения индивидуальных инициалов. Это будет приятно вдвойне.

26. Полотенце с именем

Полотенце в подарок можно приобрести для мамы, бабушки или тёщи. Чтобы добавить изюминки, присмотритесь к вариантам с указанием имени. Это сейчас популярно, и даже не придётся делать специальный заказ. Важно обратить внимание на материал. Он должен быть качественным.

27. Украшение с гравировкой

Такой презент больше подойдёт для любимой женщины. Для гравировки лучше выбрать кольцо, кулон или браслет. На ювелирное изделие можно нанести её имя, дату вашего знакомства или свадьбы, первые буквы ваших имён. Девушки очень ценят такие мелочи.

Подарки для уюта и комфорта

Выбрав подарок для создания уюта, вы точно не прогадаете. Дамы любят такие вещи, ведь они дарят тепло и создают ощущение комфорта.

28. Плед

Его можно подарить как маме, тёще, сестре, так и подруге. Универсальная вещь, которая всегда нужна. Обязательно перед покупкой изучите состав изделия. Плед должен быть изготовлен из натуральных материалов. Это овечья шерсть, руно мериноса, пух альпака или кашемир.

29. Ароматные свечи

Давно доказано, что ароматерапия способна управлять настроением человека. Композиции запахов улучшают эмоциональное состояние и качество жизни. Эфирные масла позволяют устроить настоящий вечер релакса в ванной или создать уют во время просмотра фильма или сериала.

30. Декоративные элементы для интерьера

Выбор подобных вещей в магазинах сегодня огромен! Предварительно стоит изучить актуальные тренды в дизайне и правила их подбора. Это поможет не ошибиться при покупке. Предметы декора позволяют создать уютную атмосферу в доме. Что можно приобрести? Вазы, кашпо, картины, зеркала, статуэтки, подсвечники, часы.

31. Постельное бельё

Для подарка советуем выбрать комплект из шёлка. Это не только красиво, но и полезно. Например, наволочка из данного материала предотвращает появление ночных заломов на лице. Также данная ткань хорошо впитывает влагу. Что важно, например, летом, когда стоит жаркая погода. Ещё одна важная особенность – воздухопроницаемость.

32. Домашние тапочки