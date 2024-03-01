7 идей «огненного» маникюра с характером на весну

«Твой маникюр просто огонь!» — фраза, которую хотела бы услышать каждая девушка. Что ж, давайте явно намекнем окружающим на этот милый комплимент с помощью «огненного» дизайна.

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Белое пламя на нюде

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Экспрессивный узор может быть удивительно элегантным и сдержанным. Белые языки пламени на нюдовом фоне — идеальный способ воплотить в маникюре свой дерзкий нрав в интеллигентном прочтении.

Огонь и вода

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Ярко-голубой мысленно переносит нас в начало нулевых, когда он был одним из самых популярных оттенков. Впрочем, сложно не провести параллели между этим дизайном и отшумевшим трендом на модные отсылки к теме русалок. Какие бы ассоциации ни вдохновили вас на маникюр, знайте, однотонное пламя поверх градиента из блеска — на редкость эффектное сочетание.

Инфантильная эклектика

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Давно мечтали отдохнуть от чопорного френча? Просто дайте волю фантазии — среди разнообразия прочих дизайнов всегда найдется место для серебристого огонька с черной тонкой обводкой. К слову, отсылка к металлу в этом сезоне однозначно приветствуется — это один из главных трендов весны.

Игривая пастель

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Матовый маникюр — по-прежнему редкость, так что предлагаем соригинальничать на фоне всеобщего блеска. Игривый и незамысловатый дизайн внесет здоровую дозу детства в серые взрослые будни. В конце концов, если маникюр вас не радует, то зачем он нужен? И да, не забудьте про алый огонек!

Монохромный глянец

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Глянцевый черный лак и база телесного цвета позволят создать универсальный пламенный нейл-дизайн на каждый день. Обещаем, с маленьким черным платьем он будет сочетаться не хуже, чем с комфортным спортивным костюмом!

Матовые «стикеры»

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Вот вам еще один повод впасть в детство. Впрочем, не обязательно повторять дизайн точь-в-точь. Вы только посмотрите на это очаровательное фиолетовое пламя! Неожиданно симпатично — во многом благодаря матовому покрытию.

Двойной розовый

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