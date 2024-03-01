7 идей «огненного» маникюра с характером на весну
«Твой маникюр просто огонь!» — фраза, которую хотела бы услышать каждая девушка. Что ж, давайте явно намекнем окружающим на этот милый комплимент с помощью «огненного» дизайна.
Белое пламя на нюде
Экспрессивный узор может быть удивительно элегантным и сдержанным. Белые языки пламени на нюдовом фоне — идеальный способ воплотить в маникюре свой дерзкий нрав в интеллигентном прочтении.
Огонь и вода
Ярко-голубой мысленно переносит нас в начало нулевых, когда он был одним из самых популярных оттенков. Впрочем, сложно не провести параллели между этим дизайном и отшумевшим трендом на модные отсылки к теме русалок. Какие бы ассоциации ни вдохновили вас на маникюр, знайте, однотонное пламя поверх градиента из блеска — на редкость эффектное сочетание.
Инфантильная эклектика
Давно мечтали отдохнуть от чопорного френча? Просто дайте волю фантазии — среди разнообразия прочих дизайнов всегда найдется место для серебристого огонька с черной тонкой обводкой. К слову, отсылка к металлу в этом сезоне однозначно приветствуется — это один из главных трендов весны.
Игривая пастель
Матовый маникюр — по-прежнему редкость, так что предлагаем соригинальничать на фоне всеобщего блеска. Игривый и незамысловатый дизайн внесет здоровую дозу детства в серые взрослые будни. В конце концов, если маникюр вас не радует, то зачем он нужен? И да, не забудьте про алый огонек!
Монохромный глянец
Глянцевый черный лак и база телесного цвета позволят создать универсальный пламенный нейл-дизайн на каждый день. Обещаем, с маленьким черным платьем он будет сочетаться не хуже, чем с комфортным спортивным костюмом!
Матовые «стикеры»
Вот вам еще один повод впасть в детство. Впрочем, не обязательно повторять дизайн точь-в-точь. Вы только посмотрите на это очаровательное фиолетовое пламя! Неожиданно симпатично — во многом благодаря матовому покрытию.
Двойной розовый
Что может быть лучше розового? Два оттенка розового! Если барбикор запал вам в душу, попросите мастера изобразить на ваших ногтях нечто подобное. Агрессивные языки пламени в нежном цвете выглядят особенно притягательно.