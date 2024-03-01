В столице стартовала Московская неделя моды

Российские и зарубежные дизайнеры проведут более 120 модных показов в Центральном выставочном зале «Манеж» и на Международной выставке-форуме “Россия”, в 75-м павильоне ВДНХ.

1 марта 2024 года начинается одно из самых масштабных мероприятий культурной жизни столицы — Московская неделя моды. До 8 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» будут проходить яркие модные показы, маркет, B2B-шоурум и лекторий. На Международной выставке-форуме “Россия”, в 75-м павильоне ВДНХ состоятся показы более 40 российских брендов из 36 городов. Перспективные дизайнеры со всей России представят свои коллекции и получат возможность найти потенциальных партнеров и клиентов.

«Сегодня стартует значимое для столичной индустрии мероприятие. На Московской неделе моды будет показано все разнообразие отечественной моды, которая с каждым днем при поддержке города становится более современной. К примеру, отечественные бренды все чаще вдохновляются традициями малых народов или обращаются к тенденции экологичного производства. Посетителей ждут не только показы, но и маркеты, лекции, паблик-токи и другие мероприятия», — поделился Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Откроет Московскую неделю моды 1 марта гала-показ российских дизайнеров с участием ТИМАТИ на Международной выставке-форуме “Россия”, в 75-м павильоне ВДНХ.

В ЦВЗ «Манеж» свои коллекции представят российские дизайнеры: GAPANOVICH (г. Мурманск), SERGEY SYSOEV (г. Москва), JULIA DALAKIAN (г. Москва), Surovaya (г. Москва), IANIS CHAMALIDY (г. Санкт-Петербург), MaisonESVE (г. Москва), ABZAEVA (г. Улан-Удэ), MEASURE (г. Махачкала), Gerda Irène (г. Москва), BITTE__RUHE (г. Москва) и многие другие.

Также на Московской неделе моды в ЦВЗ «Манеж» проведут показы иностранных дизайнеров, среди которых: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая, Туниса и других стран. Все дизайнеры проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. Более того, на Московскую неделю едут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.

Со 2 по 7 марта в ЦВЗ «Манеж» будет проходить маркет, где любой желающий сможет приобрести одежду, обувь и аксессуары 68 российских и зарубежных брендов. Вход на маркет по предварительной регистрации https://moscowfashion.ru/ Помимо маркета, будет работать B2B-шоурум, который станет площадкой для обсуждения потенциального сотрудничества и нетворкинга. Также по предварительной регистрации на официальном сайте Московской недели моды можно будет посетить лекторий на тему: «Прошлое, настоящее и будущее моды в России».

Показы российских и зарубежных брендов будут транслироваться в официальном сообществе Московской недели моды в соцсети ВКонтакте. Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Подробнее о новостях Московской недели моды можно узнать на официальном сайте мероприятия.