Стилист перечислила устаревшие сочетания в одежде

Приталенный пуховик не рекомендуется сочетать с джинсами скинни. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

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"Одно из неудачных сочетаний сегодня – это приталенный пуховик длины примерно по колено и джинсы скинни, которые полностью облегают ногу. Такой образ выглядит скучно", – отметила эксперт.

Вместо этого лучше носить более объемный пуховик и широкие брюки или джинсы. Такой вариант смотрится стильно и в духе современных трендов, пояснила стилист.

"Лучше не носить узкие джинсы с обтягивающими черными сапогами. Такое сочетание зрительно режет ноги и может добавить лишних килограммов даже девушкам с идеальными формами. Сейчас тренд на полуприлегающий силуэт", – объяснила специалист.

Если девушке очень нравятся джинсы скинни и она не готова отказаться от этого предмета гардероба, то обтягивающие сапоги можно заменить на обувь с более широким голенищем. Сверху же стоит надеть объемный свитер. Если хочется носить обтягивающие сапоги, то узкие джинсы нужно заменить на широкие брюки.

"Обтягивающие легинсы и короткий верх уместны сегодня исключительно в спортивном стиле. Не стоит надевать такую одежду для выхода в свет. Иначе это будет привет из нулевых, но в самом банальном и немодном прочтении", – предупредила стилист.

Легинсы лучше сочетать с одеждой, которая будет закрывать зону бедер. Это может быть, например, легкая туника или футболка с асимметричным низом. Еще один антитренд – это сочетание босоножек и тонких капроновых колготок. Стилист рекомендует отказаться от них и носить подобную обувь на голую ногу.