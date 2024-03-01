Стартовала "Московская неделя моды"

В Москве стартовала Неделя моды. Открыли ее большим гала-показом на выставке «Россия», на ВДНХ. На масштабном мероприятии свои образы показали как российские, так и зарубежные дизайнеры.

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«Сегодня стартует значимое для столичной индустрии мероприятие. На Московской неделе моды будет показано все разнообразие отечественной моды, которая с каждым днем при поддержке города становится более современной. К примеру, отечественные бренды все чаще вдохновляются традициями малых народов или обращаются к тенденции экологичного производства. Посетителей ждут не только показы, но и маркеты, лекции, паблик-токи и другие мероприятия», — поделился Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Даты проведения «Московской недели моды» - с 1 по 8 марта. Показы пройдут как на Международной выставке-форуме «Россия», в 75-м павильоне ВДНХ, так и на территории ЦВЗ «Манеж». Первая локация будет со свободным доступом, вторая – по приглашениям и предложит гостям маркет (по предварительной записи), B2B-шоурум и лекторий.

Рамблер

Всего на эту неделю запланировано 120 показов от 40 российских брендов. Среди дизайнеров значатся Gapanovich (г. Мурманск), Sergey Sysoev (г. Москва), Julia Dalakian (г. Москва), Surovaya (г. Москва), Ianis Chamalidy (г. Санкт-Петербург), MaisonESVE (г. Москва), Abzaeva (г. Улан-Удэ), Measure (г. Махачкала), Gerda Irène (г. Москва), Bitte__Ruhe (г. Москва). Будут и зарубежные гости: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), Irmasari Joedawinata (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика).