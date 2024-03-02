Что подарить маме на 8 Марта в 2024 году? Идеи недорогих подарков, которые порадуют любую женщину

Еще со школьных времен 8 Марта у многих ассоциируется с праздником мам и бабушек — для них дети готовят поделки и пишут теплые пожелания на самодельных открытках. Во взрослом возрасте желание порадовать близкого человека никуда не пропадает, однако выбрать подарок для мамы порой бывает непросто. «Лента.ру» выяснила, на что стоит обратить внимание при выборе подарка для мамы на Международный женский день и какие есть варианты презентов для мам с самыми разными хобби и интересами.

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Как выбрать подарок для мамы

Выбирая подарок для мамы, конечно, нужно учитывать ее интересы и увлечения. Подарок должен в первую очередь нравиться ей, а не отвечать критериям хорошего презента, которые могут быть в голове у дарителя.

По данным ВЦИОМ, опубликованного в 2021 году, самым желанным подарком для женщин являются цветы. Букеты на 8 Марта в 2021-м получили 66 процентов женщин, при этом 33 процента действительно хотели его получить.

На втором месте по популярности — алкоголь, конфеты и деликатесы, их получили почти 40 процентов женщин, хотя желанным такой подарок оказался лишь для пяти процентов. Так что далеко не всегда классический и распространенный подарок способен порадовать женщину на праздник.

К слову, на третьем месте по популярности оказались косметика, бижутерия и парфюм — такой подарок в 2021 году получили 23 процента женщин, желанным он оказался почти для всех — 13 процентов опрошенных.

Чтобы точно не прогадать с подарком, лучше напрямую спросить маму, о чем она давно мечтает, но не может себе позволить или постоянно откладывает покупку желанной вещи. Беспроигрышный вариант — попросить у нее доступ к отложенным покупкам на маркетплейсах или предложить составить виш-лист, в котором мама сможет оставить ссылки на конкретные товары.

Если мама живет в другом городе, и видеться с ней получается нечасто, лучшим подарком для родного человека будет совместное времяпрепровождение — совместный поход в театр или ресторан, также отличный вариант — всей семьей приготовить для мамы праздничный ужин и провести вечер в кругу семьи.

А еще можно посоветоваться с другими членами семьи — папой, братьями и сестрами. Может быть, коллективным умом получится придумать необычное поздравление, например, совместный видеоролик, также можно объединиться в плане финансов и подарить маме дорогую технику для дома или ювелирное украшение.

В любом случае, не стоит переживать, если не получается выделить крупный бюджет на подарок. В Международный женский день мама ждет в первую очередь внимания и заботы от своего ребенка, так что подарок не обязательно должен быть дорогим. Главное — преподнести презент с душой.

«Лента.ру» предлагает идеи подарков для мам с самыми разными хобби и интересами, на любой вкус и кошелек.

Подарки для дома

Отличный вариант подарка на 8 Марта — вещи, которые создают в доме уют и теплую атмосферу. Например, теплый плед, в который мама сможет укутаться при просмотре любимого фильма или чтения новой книги.

Хорошим подарком также может стать стильный торшер или ночник с разными режимами подсветки — такое освещение наряду со свечами создает в комнате романтическую атмосферу и придает помещению камерность, а например, солевая лампа еще и положительно повлияет на здоровье. При нагревании плафон выделяет в воздух соляные пары, содержащие полезные микроэлементы, которые укрепляют иммунитет и помогают справиться с заболеваниями дыхательной системы.

Какие еще вещи для дома можно подарить маме на 8 Марта:

Увлажнитель воздуха;

Набор постельного белья;

Рейл-вешалка для вещей;

Домашний халат;

Проектор для просмотра фильмов;

Электронная фоторамка;

Умная колонка;

Напольная ваза для цветов или сухоцветов;

Стеллаж для книг;

Аромадиффузор для помещений или набор ароматических свечей;

Набор подсвечников;

Мягкие домашние тапочки;

Комнатное растение, флорариум;

Набор горшков для растений в одном стиле;

Кружевная или шелковая скатерть;

Робот-пылесос;

Ручной или стационарный отпариватель.

Подарки для красоты и здоровья

Порадовать маму на 8 Марта могут и презенты, которыми она сможет пользоваться ежедневно для ухода за собой. Это может быть набор дорогой косметики — правда, лучше заранее узнать у мамы, какими средствами она пользуется, чтобы подобрать уход именно для ее типа кожи.

Если мама сама не в курсе, какие средства ей подходят, можно подарить ей консультацию у косметолога, который не только посоветует хорошие средства по уходу, но и проведет процедуры по оздоровлению и омоложению кожи.

Известно, что красота начинается со здоровья, поэтому порадовать маму можно гаджетами, которые помогут ей тщательнее следить за своим состоянием. Например, тонометр позволит регулярно отслеживать артериальное давление и держать его в норме, а ортопедическая подушка избавит от боли в спине и скорректирует осанку — главное верно подобрать форму и размер подушки.

Какие еще вещи для красоты и здоровья можно подарить маме на 8 Марта:

Фен для волос;

Сертификат в салон красоты — к мастеру маникюра, парикмахеру, визажисту и так далее;

Набор для маникюра, чтобы ухаживать за руками в домашних условиях;

Набор средств по уходу за кожей или волосами; Электрическая зубная щетка;

Мыло ручной работы с маслами;

Сертификат на массаж;

Набор декоративной косметики и кистей для макияжа;

Расческа с ионизацией;

Косметичка, органайзер или кейс для косметики;

Портативный массажер или ванночка для ног;

Скребок гуаша или любой другой массажер для лица; Зеркало с подсветкой;

Маска для сна;

Бомбочки для ванной;

Утяжеленное одеяло;

Поход к нутрициологу.

Подарки для хобби

Рукоделие и творчество

Выбрать подарок для мамы будет проще, если знать, чем она увлекается в свободное время. Может быть, у мамы есть какое-то хобби, или она только собирается попробовать рисование, рукоделие или даже музыку? Тогда в качестве подарка идеально подойдут наборы для творчества, сертификаты на обучение или билеты на мастер-классы.

Например, можно подарить маме урок в гончарной мастерской или вместе с ней сходить на мастер-класс по мыловарению. Если маму больше тянет к музыке — пробный урок вокала или игры на гитаре, — тоже отличный вариант.

Такие подарки хороши еще и тем, что дают повод еще раз провести время с мамой, ведь самое ценное для нее — это время с любимым сыном или дочерью.

Какие еще вещи для творчества можно подарить маме на 8 Марта:

Набор для рукоделия: спицы, крючки и пряжа для вязания, пяльцы и нити для вышивания и так далее;

Швейная машинка; Курсы кройки и шитья;

Набор для валяния игрушек;

Бисер и станок для плетения браслетов;

Тонкогубцы и фурнитура для создания украшений;

Органайзер для бусин, фурнитуры, ниток, иголок и прочей мелочи; Картина по номерам;

Переносной этюдник;

Набор для мыловарения или создания свечей;

Алмазная мозаика;

Книга со схемами для вязания;

Шнуры для макраме, инструкция по плетению узоров;

Небольшой музыкальный инструмент — гитара, укулеле, блокфлейта и так далее;

Набор дорогих кистей, карандашей или пастели.

Готовка

Если мама увлекается готовкой и не воспринимает это как рутинную домашнюю работу, в качестве подарка подойдет и разнообразная кухонная утварь. Например, набор форм для выпечки, мощный блендер или кулинарные весы.

Атмосфера на кухне также играет важную роль — за красиво сервированным столом еда кажется вкуснее, поэтому можно подарить изящный чайный сервиз или набор обеденной посуды, стильные подставки под горячее или даже набор столовых приборов из серебра.

Какие еще вещи для кухни и готовки можно подарить маме на 8 Марта:

Прихватки;

Мультиварка;

Кухонный фартук;

Электрогриль;

Вафельница;

Набор специй;

Кофемашина;

Тостер;

Набор для приготовления суши;

Качественные разделочные доски;

Вспениватель для сливок и молока;

Баночки для круп и сыпучих продуктов;

Кулинарная книга;

Сушилка для фруктов и овощей;

Набор бармена;

Кулинарные шприцы и украшения для выпечки;

Доска для темперирования шоколада.

Фитнес и активный отдых

Если мама ведет активный образ жизни, ее точно порадуют подарки, которые помогут держать себя в форме. Например, фитнес-браслет — такой презент не только стильно смотрится на руке, но и является универсальным гаджетом, который помогает отслеживать активность в течение дня, пульс, время сна и другие важные параметры.

Также отличным подарком может стать разнообразный спортивный инвентарь: коврик для йоги, набор гантелей для домашних тренировок, пара блоков для растяжки или МФР-ролик — для качественного расслабления мышц после интенсивных силовых нагрузок.

Какие еще вещи для фитнеса и активного отдыха можно подарить маме на 8 Марта:

Спортивная бутылка для воды;

Палки для скандинавской ходьбы;

Фитнес-резинка;

Домашний тренажер;

Велосипед;

Абонемент в зал или бассейн;

Сертификат на занятия по танцам;

Купальник и шапочка для бассейна;

Поездка на горнолыжный курорт;

Конная прогулка;

Качественные кроссовки для бега;

Умные напольные весы;

Костюм для фитнеса;

Спортивная куртка, шапка, перчатки;

Сертификат на занятия по растяжке на полотнах;

Занятие по зумбе;

Обувь для танцев.

Ценные подарки

Если выведать мамины хобби не получается, или она больше ценит классические подарки, можно отдать предпочтение ювелирным украшениям. Например, если позволяет бюджет, заказать золотой или серебряный браслет с гравировкой или преподнести маме подвеску ее любимого бренда.

Кстати, отличным подарком может стать и бижутерия — варианты ручной работы с натуральными камнями или плетеные из бисера смотрятся ничуть не хуже драгоценных металлов. А чтобы маме было где хранить свои драгоценности, можно вместе с основным подарком вручить ей шкатулку для украшений.

Однако если мама не часто носит украшения или довольно прохладно относится к ювелирке, отличным подарком может стать гаджет: смартфон последней модели или многофункциональный планшет — главное, убедиться, что мама разберется с интерфейсом или провести вечер вместе, изучая функции подарка.

Какие еще ценные вещи можно подарить маме на 8 Марта:

Ювелирное кольцо или подвеска;

Новые очки в стильной оправе;

Браслет с натуральным камнем;

Золотые серьги;

Подставка под кольца;

Наручные часы;

Кожаный кошелек с дорогой фурнитурой;

Брендовая сумка;

Дорогой зонт;

Винтажное украшение, антиквариат;

Бутылка дорогого вина;

Картина известного художника или скульптура для интерьера; Брошь с натуральными камнями;

Брендовые солнцезащитные очки;

Ручка с ювелирной инкрустацией;

Смарт-ТВ;

Парфюм известного бреда.

Подарки-события

Для многих лучший подарок — счастливые воспоминания. В таком случае дарить лучше не вещи, а события — билеты на отдых, совместные путешествия или даже экстремальные развлечения. Если мама относится к тем людям, кто предпочитает эмоции вещам, стоит рассмотреть вариант поездки на юг всей семьей, конечно, если позволяют финансы. Более скромный вариант — глэмпинг в живописном месте или короткое путешествие по России, например в Москву, Санкт-Петербург или по Золотому кольцу».

Из экстремальных развлечений могут понравиться полет в аэротрубе или картинг.

Если же мама не любительница острых ощущений, отличным подарком-событием для нее станет семейная фотосессия или отдельная прогулка с фотографом — подготовка к съемке у визажиста и парикмахера также могут доставить положительные эмоции, а может, и помогут маме взглянуть на себя по-новому.

Какие еще подарки-события можно вручить маме на 8 Марта:

Билет в театр;

Билет на концерт любимого исполнителя;

Ужин в ресторане;

Совместный поход на каток;

Билет на выставку любимого художника или на постоянную экспозицию музея;

Поход на стендап или концерт популярного комика;

Экскурсия по родному городу;

Поход в боулинг или бильярд;

Поездка в санаторий;

Сертификат на квест;

Участие в квизе;

Семейный вечер настольных игр.

Что еще можно подарить маме на 8 Марта

Если ни одна из идей не подходит или хочется дополнить основной подарок чем-то еще, можно выбрать какой-то памятный сувенир или оригинальный съедобный подарок.

Также хорошим приложением к основному подарку может стать подписка на онлайн-кинотеатр, электронную библиотеку или стриминговый сервис для прослушивания музыки. Если мама любит читать, отличным подарком станет электронная книга или бумажное издание любимого автора. К бумажной версии можно приложить набор закладок — бумажных, на магнитах или вариант из драгоценного металла.

Какие еще памятные подарки можно вручить маме на 8 Марта:

Букет цветов; Коробка конфет или печенье с предсказаниями;

Торт на заказ;

Фоторамка или фотоальбом с семейными снимками;

Сертификат в книжный магазин;

Брелок с гравировкой;

Проектор звездного неба;

Пауэрбанк с гравировкой или семейным снимком;

Набор пирожных;

Теплый шарф;

Ежедневник в кожаном переплете;

Худи или футболка с забавным принтом, надписью или фотографией;

Букет из зефира;

Открытка с поздравлением собственного сочинения;

Корзина экзотических фруктов;

Набор кофе или элитного чая;

Фотопринтер;

Полароидный или пленочный фотоаппарат;

Флешка или внешний накопитель, куда можно заранее загрузить видеопоздравление.