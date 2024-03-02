Нижегородский физик поддержала идею «остановки часов» для женщин в науке

Доктор физико-математических наук, профессор ННГУ имени Лобачевского Сусанна Гордлеева, получившая 5 млн рублей в рамках президентской премии, высказалась за «остановку часов» для женщин в науке. Об этом пишет «Открытый Нижний».

Данная инициатива подразумевает продление статуса «молодой ученый» для женщин на время декрета. Ранее предложение поддержал президент.

Гордлеева подчеркнула, что это дополнительная поддержка и стимул для женщин-ученых. Сама она является матерью двух детей пяти и 10 лет.

Кроме того, в жизни многих женщин-ученых есть периоды, когда они подготавливаются к рождению ребенка, — заявила она.