Нижегородский физик поддержала идею «остановки часов» для женщин в науке
Доктор физико-математических наук, профессор ННГУ имени Лобачевского Сусанна Гордлеева, получившая 5 млн рублей в рамках президентской премии, высказалась за «остановку часов» для женщин в науке. Об этом пишет «Открытый Нижний».
Данная инициатива подразумевает продление статуса «молодой ученый» для женщин на время декрета. Ранее предложение поддержал президент.
Гордлеева подчеркнула, что это дополнительная поддержка и стимул для женщин-ученых. Сама она является матерью двух детей пяти и 10 лет.
Кроме того, в жизни многих женщин-ученых есть периоды, когда они подготавливаются к рождению ребенка, — заявила она.
Напомним, пособие по беременности и родам для нижегородок увеличено в полтора раза.