Водянова вышла на подиум в корсете с глубоким декольте

Супермодель Наталья Водянова впервые за долгое время вышла на подиум в рамках показа бренда Vetements. Об этом сообщает Vogue. 42-летняя Наталья Водянова появилась на публике в черном корсете с глубоким декольте, широких брюках и оверсайз-жакете. Волосы ей распустили и сделали макияж с нежно-красной помадой.

Недавно Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности после выхода в кольчуге на показе Dior в Париже. Наталья Водянова вышла на публику в длинном золотистом платье-кольчуге и с сумкой из коллекции Dior. Поклонники заметили изменившуюся фигуру модели и предположили в комментариях, что она беременна в шестой раз.