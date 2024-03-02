Стилисты предлагают новый тренд - маски для волос из мороженого
В TikTok появился новый тренд масок для волос из шоколадного мороженого.
Стилисты предложили уход волосы с помощью мороженого.Его нанесли на голову и распределили по прядям волос. Затем маску смыли и показали, какими шелковистыми стали волосы.
Ранее стилист рассказал «Газете.Ru», что после зимы волосы требуют тщательного ухода. Особенно в тех случаях, когда человек постоянно пользуется феном для сушки и укладки прически.
«Самый эффективный способ привести волосы и кожу головы в порядок после зимы — питательные маски. Хорошо, если в составе маски будет кератин, масла и пептиды — они наиболее эффективно восстанавливают структуру волоса», — сказал он.
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