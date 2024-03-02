В TikTok появился новый тренд масок для волос из шоколадного мороженого.

Стилисты предложили уход волосы с помощью мороженого.Его нанесли на голову и распределили по прядям волос. Затем маску смыли и показали, какими шелковистыми стали волосы.

Ранее стилист рассказал «Газете.Ru», что после зимы волосы требуют тщательного ухода. Особенно в тех случаях, когда человек постоянно пользуется феном для сушки и укладки прически.

«Самый эффективный способ привести волосы и кожу головы в порядок после зимы — питательные маски. Хорошо, если в составе маски будет кератин, масла и пептиды — они наиболее эффективно восстанавливают структуру волоса», — сказал он.