Бейонсе запустила линию средств для лечения кожи головы и волос
Бейонсе официально представила косметическую лечебную линию для кожи головы и волос Cécred. В неё вошли восемь средств. В их числе увлажняющий шампунь, масло для волос, запечатывающий лосьон, маски с ферментированным рисом и протеином роз, а также прибор для смешивания ингредиентов. Все это объединено названием «Основная коллекция» и ароматизировано удом, сандаловым деревом, мускусом, жасмином и др.
Как говорится в пресс-релизе, Cécred объединил мировые традиции сохранения красоты и высокоэффективное первоклассное исполнение, над которым работали эксперты. Цель – помочь всем страждущим увлажнить и укрепить хрупкие волосы. В интервью порталу Essence Бейонсе объяснила смысл названия бренда.
«Я взяла окончание своего имени Cé и сделала его началом слова «Sacred» (Священный), чтобы создать «Cécred» Начиная с салона матери, дневных ритуалов с отцом и многих лет экспериментов с волосами – весь этот путь был просто «Cécred», - пояснила она.
В соцсетях певица помимо раскрытия названия бренда объявила дату его запуска: «Волосы священны. Путешествие начинается 20-го февраля», - написала она, а ещё ранее поделилась воспоминаниями из детства, когда волосы стали для неё чем-то большим, чем они бывают для большинства детей.
«Кто из вас знал, что моей первой работой было подметать волосы в салоне моей мамы? Destiny Child’s начиналась с выступления перед клиентами, когда они приходили делать причёски. «Я воочию видела, как способы, которыми мы ухаживаем за волосами и прославляем их, могут напрямую влиять на наши души. Я наблюдала, как она исцеляла и помогала женщинам. Многому научившись на этом пути, я всегда мечтала продолжить её наследие. Не могу дождаться того момента, когда вы испытаете то, что я создаю».
В своем желании помочь людям позаботиться об их волосах Бейонсе пошла еще дальше и сообщила, что будет ежегодно выплачивать специальные стипендии успешным студентам-трихологам и компаниям, чья работа связана со стрижкой и уходом за волосами.