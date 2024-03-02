Бейонсе запустила линию средств для лечения кожи головы и волос

«Кто из вас знал, что моей первой работой было подметать волосы в салоне моей мамы? Destiny Child’s начиналась с выступления перед клиентами, когда они приходили делать причёски. «Я воочию видела, как способы, которыми мы ухаживаем за волосами и прославляем их, могут напрямую влиять на наши души. Я наблюдала, как она исцеляла и помогала женщинам. Многому научившись на этом пути, я всегда мечтала продолжить её наследие. Не могу дождаться того момента, когда вы испытаете то, что я создаю».