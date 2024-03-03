Что происходит с лицом после 35 лет и какие процедуры помогут улучшить состояние кожи

Наша внешность с возрастом меняется, что вызвано естественными возрастными процессами. И в первую очередь это касается нежной кожи лица.

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О том, что нужно знать о механизмах старения и об эффективных методах поддержания молодости, сайту «Страсти» рассказала к.м.н., дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейлы Роз, автор методики «Минус 10 лет за 1 сеанс», «Диагностика кожи по 8 параметрам», «Anti-age триггеры 35+» Лейла Роз.

Общее состояние кожи лица у женщин 35+

С возрастом на лице появляются морщины, кожные покровы постепенно теряют свою упругость и эластичность. Это происходит потому, что образование коллагена и эластина уменьшается, что приводит к дряблости и ухудшению текстуры дермы.

С течением времени кожа может также менять свой естественный оттенок и гладкость. Она становится сухой и тусклой, на ней могут возникать пигментация, купероз и другие дефекты.

Что происходит с лицом после 35 лет

Рано или поздно на лице появляются стигмы, или триггеры возраста:

• носогубные складки;

• опущение века;

• брыли;

• второй подбородок даже на худощавом лице;

• визуальное опущение кончика носа;

• истончение губ и потеря четкости их контуров;

• изменение формы подбородка;

• формирование контурной морщины.

Косметологи условно делят лицо на три части: верхнюю, среднюю, нижнюю. Что происходит с каждой из них с течением лет?

Верхняя часть лица

В верхней трети образуются морщины на лбу — как горизонтальные, так и вертикальные, которые можно заметить в межбровной области. Затем начинают появляться так называемые «гусиные лапки» вокруг глаз.

Если рассматривать лоб, то очень часто около висков происходит западение: с возрастом жировая ткань начинает стареть и атрофироваться, поэтому уходит объем. В результате этого процесса возникают опущение брови и нависание верхнего века.

В области глаз проявляются мелкие морщины, а в более старшем возрасте — мешки и грыжи под глазами.

Средняя часть лица

В средней трети происходит уменьшение объемов и провисание тканей, что придает лицу усталый вид. Жировые пакеты в средней и нижней части лица гипертрофируются, в результате становятся заметными нависание носогубной складки и образование брылей. Все эти возрастные изменения ухудшают овал лица и внешний вид в целом.

Нижняя часть лица

С возрастом мышцы-депрессоры, которые опускают ткани лица, становятся более активными, что вызывает опущение кончика носа и уголков губ. Многие женщины с годами начинает поджимать подбородок, и это является одной из составляющих образования брылей. Со временем кожа начинает истончаться и растягиваться. Это приводит к дряблости и формированию так называемого излишнего кожного лоскута.

Триггеры возраста 35+: методы современной косметологии

Улучшить состояние кожи после 35 лет помогут косметологические процедуры, направленные на омоложение лица:

ботулинотерапия для снятия мышечного напряжения; • реконструктивная контурная пластика, которая помогает восполнить объемы;

коррекция губ с помощью филлеров;

RF-лифтинг для улучшения качества и внешнего вида кожи;

SMAS-лифтинг для повышения эластичности кожных покровов и коррекции овала лица;

биоревитализация, плазмотерапия для наполнения кожи энергией;

фототерапия для устранения различных дефектов, например, купероза.

Лейла Роз К.м.н., дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейлы Роз.

Лучше применять процедуры в комплексе — тогда вы добьетесь потрясающих результатов. Косметолог даст необходимые рекомендации с учетом ваших индивидуальных особенностей.

Диагностика кожи

Можно также провести диагностику состояния кожи — эти данные помогут выбрать правильную стратегию. Исследование тканей происходит с помощью высокотехнологичного прибора — дерматоскопа, оно продолжается 40-45 минут. Аппарат с мощным увеличением позволяет определить тип и состояние кожных покровов, степень отшелушивания, наличие различных дефектов, изменения в кровеносных сосудах, глубину морщин.

Диагностические мероприятия предполагают изучение разных частей лица с демонстрацией увеличенного изображения на мониторе. Результаты обследования дают четкое представление о типе кожи и позволяют косметологу рекомендовать наиболее эффективные процедуры.