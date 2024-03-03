Что происходит с лицом после 35 лет и какие процедуры помогут улучшить состояние кожи
Наша внешность с возрастом меняется, что вызвано естественными возрастными процессами. И в первую очередь это касается нежной кожи лица.
О том, что нужно знать о механизмах старения и об эффективных методах поддержания молодости, сайту «Страсти» рассказала к.м.н., дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейлы Роз, автор методики «Минус 10 лет за 1 сеанс», «Диагностика кожи по 8 параметрам», «Anti-age триггеры 35+» Лейла Роз.
Общее состояние кожи лица у женщин 35+
С возрастом на лице появляются морщины, кожные покровы постепенно теряют свою упругость и эластичность. Это происходит потому, что образование коллагена и эластина уменьшается, что приводит к дряблости и ухудшению текстуры дермы.
С течением времени кожа может также менять свой естественный оттенок и гладкость. Она становится сухой и тусклой, на ней могут возникать пигментация, купероз и другие дефекты.
Что происходит с лицом после 35 лет
Рано или поздно на лице появляются стигмы, или триггеры возраста:
• носогубные складки;
• опущение века;
• брыли;
• второй подбородок даже на худощавом лице;
• визуальное опущение кончика носа;
• истончение губ и потеря четкости их контуров;
• изменение формы подбородка;
• формирование контурной морщины.
Косметологи условно делят лицо на три части: верхнюю, среднюю, нижнюю. Что происходит с каждой из них с течением лет?
Верхняя часть лица
В верхней трети образуются морщины на лбу — как горизонтальные, так и вертикальные, которые можно заметить в межбровной области. Затем начинают появляться так называемые «гусиные лапки» вокруг глаз.
Если рассматривать лоб, то очень часто около висков происходит западение: с возрастом жировая ткань начинает стареть и атрофироваться, поэтому уходит объем. В результате этого процесса возникают опущение брови и нависание верхнего века.
В области глаз проявляются мелкие морщины, а в более старшем возрасте — мешки и грыжи под глазами.
Средняя часть лица
В средней трети происходит уменьшение объемов и провисание тканей, что придает лицу усталый вид. Жировые пакеты в средней и нижней части лица гипертрофируются, в результате становятся заметными нависание носогубной складки и образование брылей. Все эти возрастные изменения ухудшают овал лица и внешний вид в целом.
Нижняя часть лица
С возрастом мышцы-депрессоры, которые опускают ткани лица, становятся более активными, что вызывает опущение кончика носа и уголков губ. Многие женщины с годами начинает поджимать подбородок, и это является одной из составляющих образования брылей. Со временем кожа начинает истончаться и растягиваться. Это приводит к дряблости и формированию так называемого излишнего кожного лоскута.
Триггеры возраста 35+: методы современной косметологии
Улучшить состояние кожи после 35 лет помогут косметологические процедуры, направленные на омоложение лица:
- ботулинотерапия для снятия мышечного напряжения; • реконструктивная контурная пластика, которая помогает восполнить объемы;
- коррекция губ с помощью филлеров;
- RF-лифтинг для улучшения качества и внешнего вида кожи;
- SMAS-лифтинг для повышения эластичности кожных покровов и коррекции овала лица;
- биоревитализация, плазмотерапия для наполнения кожи энергией;
- фототерапия для устранения различных дефектов, например, купероза.
Лейла Роз К.м.н., дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейлы Роз.
Лучше применять процедуры в комплексе — тогда вы добьетесь потрясающих результатов. Косметолог даст необходимые рекомендации с учетом ваших индивидуальных особенностей.
Диагностика кожи
Можно также провести диагностику состояния кожи — эти данные помогут выбрать правильную стратегию. Исследование тканей происходит с помощью высокотехнологичного прибора — дерматоскопа, оно продолжается 40-45 минут. Аппарат с мощным увеличением позволяет определить тип и состояние кожных покровов, степень отшелушивания, наличие различных дефектов, изменения в кровеносных сосудах, глубину морщин.
Диагностические мероприятия предполагают изучение разных частей лица с демонстрацией увеличенного изображения на мониторе. Результаты обследования дают четкое представление о типе кожи и позволяют косметологу рекомендовать наиболее эффективные процедуры.
Триггеры возраста с годами будут становятся все заметнее. Они характерны для лиц с любым типом старения, но у кого-то могут быть выражены 1-2 признака, а кого-то — 8-10. Поэтому важно помнить, что каждая женщина уникальна, и возрастные изменения у всех проявляются по-разному. Правильный уход за кожей и современные косметологические процедуры помогут поддержать свежесть и молодость лица, не думать о прожитых годах и с удовольствием смотреть на себя в зеркало!