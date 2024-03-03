В Москве покажут женские туфли XIX века с аппликацией из рыбьей чешуи

В Москве накануне 8 марта покажут женские туфли XIX века с цветочной аппликацией из рыбьей чешуи
В Историческом музее состоится специальный показ "Мода. Цветочные грезы". Он начнется 7 марта и продлится до 1 апреля. В центре города можно будет увидеть русские платья разных эпох.
Посетителям представят утренний пеньюар с виртуозной вышивкой экзотических плодов и растений - он, как отмечают в Историческом музее, напомнит о нежных "кисейных барышнях" середины XIX века. А в атласном подвенечном наряде московского портновского заведения Евдокии Чечулиной можно представить хрупких героинь Антона Чехова.
Особое внимание туфлям с цветочной аппликацией из рыбьей чешуи. Они созданы в России в 1830-х и прекрасно сохранились. Для изготовления использовали также бархат, шелк, золото-серебряные нити.
Из классики - венок из флердоранжа 1909 года, а еще корсетное платье с туникой-вуалью, усыпанное мелкими бутонами роз, которое создает образ Анны Карениной в интерпретации Валентина Юдашкина. Это уже из моды новой России, 1998 года.