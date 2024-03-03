Россиянам рассказали как правильно подбирать духи

Тюменцам рассказали как правильно подбирать духи
При выборе духов обязательно стоит учитывать стиль одежды. Также при подборе аромата важно то, куда пойдет человек, считает сертифицированный парфюмерный стилист Инна Зубрицкая.
«Гурманские, цветочные, восточные и мускусные ароматы не стоит „надевать“ на деловые встречи. А вот для свидания они прекрасно подойдут. Для важных переговоров, совещаний, выступлений или собеседований следует выбирать цитрусовые, древесные, амбровые ароматы», — рассказала Зубрицкая «Тюменской области сегодня».
Также при выборе духов нужно обратить на стиль одежды.
Стилист посоветовала выбирать легкие и корректные ароматы, если человеку будет необходимо находиться в закрытом помещении. Также она предупредила, что если у носителя аромата горячая кожа, то парфюм будет звучать ярко и может вызывать головную боль.