Дочь Орнеллы Мути выйдет на подиум на Московской неделе моды

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли выйдет на подиум на Московской неделе моды (МНМ). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МНМ.

© Lenta.ru

Отмечается, что 49-летняя актриса и певица в качестве манекенщицы примет участие в показе российского бренда Maison Esve.

«В Неделе моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли», — говорится в сообщении.

Известно, что данное шоу состоится 4 марта в пять часов вечера в Центральном выставочном зале «Манеж».