Дочь Орнеллы Мути выйдет на подиум на Московской неделе моды
Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли выйдет на подиум на Московской неделе моды (МНМ). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МНМ.
Отмечается, что 49-летняя актриса и певица в качестве манекенщицы примет участие в показе российского бренда Maison Esve.
«В Неделе моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли», — говорится в сообщении.
Известно, что данное шоу состоится 4 марта в пять часов вечера в Центральном выставочном зале «Манеж».
В ноябре 2023 года Орнелла Мути призналась в любви к российскому дизайнеру Ульяне Сергеенко. Выяснилось, что знаменитость предпочитает одежду указанного бренда уже более 10 лет.
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