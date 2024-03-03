40-летняя звезда «Универа» показала фигуру в бюстгальтере после похудения

Актриса Наталья Рудова показала поклонникам, как выглядит ее фигура в бюстгальтере после похудения. Звезда сериала "Универ" опубликовала видео в (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Instagram.

© Кадр из фильма «Свингеры», 2022

40-летняя Наталья Рудова предстала перед камерой в сером бюстгальтере Calvin Klein и голубых широких джинсах на низкой посадке. Актриса была запечатлена без макияжа и с распущенными волосами. Она позировала дома перед зеркалом, а рядом с ней стояла собака.

Gazeta.ru

В конце февраля Наталья Рудова сообщила фанатам, что отказалась от сахара на 45 дней. По словам звезды, она исключила из своего рациона любые продукты, содержащие сахар. Актриса питалась зелеными овощами, курицей и рыбой. За это время артистке удалось похудеть на 4 килограмма.

«В первый раз брала аскезу. Это конечно очень тяжело. Но в очередной раз поняла на сколько я сильный и целеустремленный человек», — рассказала Рудова.