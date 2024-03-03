В Сети высмеяли супругу Канье Уэста, гулявшую по Парижу без белья

Французские общественники, похоже, все-таки напугали Бьянку Ценсори. Еще бы, мало кто хотел бы оказаться за решеткой после провокационной прогулки в прозрачных колготках и без нижнего белья. Да и Лео Ценсори однозначно высказался об эпатажных образах своей дочери — а с ним, как мы помним, шутки плохи.

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Как бы то ни было, но жена Канье Уэста появилась на публике в скромном — конечно, по ее меркам — образе. Бьянку заметили на выходе из фешенебельного отеля Ritz Paris в плотных черных колготках и фиолетовом лонгсливе. Свой наряд она дополнила огромной черной сумкой (видимо, сложила туда всю одежду, которая ей так и не понадобилась на Неделе моды).

Но шутки в сторону — это настоящий прогресс, учитывая, что совсем недавно мировым таблоидам пришлось цензурировать ее слишком откровенные фото.

Зато Уэст, который, по слухам, и заставляет Бьянку оголяться, остался верен себе. Рэпер по традиции продемонстрировал объемный монохромный образ — широкие черные брюки, оверсайз-толстовку и кожаную куртку такого же цвета.

Впрочем, пользователи Сети все равно нашли к чему придраться. Комментаторы совсем не уверены, что Бьянка встала на путь исправления. «В каком мире это скромно? Она опять “забыла” надеть брюки или юбку и все еще демонстрирует свои трусики», «Ниже пояса на ней нет ничего, кроме колготок, вы это называете "скромным образом"?!» — возмутились читатели таблоида Daily Mail.

Не обошлось и без шуток.

«Вероятно, день выдался по-настоящему холодным», «Кажется, ей неудобно в приличной одежде», «Мы уже видели все, так что можно не прикрываться», — иронично заметили юзеры.