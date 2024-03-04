Костыли, каблуки и плечи мужа: как Виктория Бекхэм представила новую коллекцию
Недавно Виктория Бекхэм сломала ногу, однако отказываться от эффектных нарядов не собирается. На прошедшем показе звезда была с костылями, но на каблуках. Невероятная женщина.
Миссис Бекхэм может похвастаться идеальной фигурой, ради которой она проводит каждый день по два часа в спортивном зале. Недавно во время тренировки Виктория повредила ногу, но, несмотря на сильную боль, не стала обращаться к врачу. Она была уверена, что получила ушиб, прикладывала к ноге лед, но боль не проходила и отек не спадал. Через три дня оказалось, что у Виктории перелом, и теперь она вынуждена передвигаться с помощью костылей.
Однако такая неприятность — вовсе не повод откладывать показ новой коллекции своего бренда и, тем более, отказываться от элегантных нарядов, которыми славится Виктория.
Показ прошел на ура, а сама дизайнер появилась в черном наряде и на каблуках. Компанию ей составили костыли и муж, который буквально носил ее на раках. Завидуем.