Костыли, каблуки и плечи мужа: как Виктория Бекхэм представила новую коллекцию

Миссис Бекхэм может похвастаться идеальной фигурой, ради которой она проводит каждый день по два часа в спортивном зале. Недавно во время тренировки Виктория повредила ногу, но, несмотря на сильную боль, не стала обращаться к врачу. Она была уверена, что получила ушиб, прикладывала к ноге лед, но боль не проходила и отек не спадал. Через три дня оказалось, что у Виктории перелом, и теперь она вынуждена передвигаться с помощью костылей.