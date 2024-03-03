Как собрать элегантный и удобный гардероб, если вы плюс-сайз

Женщины с пышными формами не должны думать, что их коллекция одежды обречена на неинтересные фасоны. Как правильно подобрать вещи, чтобы они подчеркнули вашу индивидуальность и создали гармоничный силуэт, рассказал «Вечерней Москве» модельер и дизайнер Наз Маер.

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Особенно выигрышным в данном случае будет минималистичный стиль из качественных элементов.

С чего начать

Помните, что настоящая красота скрывается в деталях. Так, для гардероба plus size стоит выбирать струящиеся и плотные ткани, приятные к телу материалы, принты и аксессуары среднего размера. Легче всего создавать уравновешенный силуэт из однотонных луков. Этот прием визуально помогает вытягивать фигуру, чем делает ее стройнее.

Перед началом сборки элегантной капсулы нужно сделать замеры своих параметров. Это поможет лучше ориентироваться в размерных сетках каждого бренда. Особенно если вы предпочитаете онлайн-шопинг.

Выбирайте качественные материалы. Пышным дамам рекомендуется надевать вещи из плотных тканей, которые хорошо держат форму. Отдавайте предпочтение натуральным материалам, чтобы не чувствовать дискомфорт.

Попробуйте немного подвигаться в платье, брюках или рубашке. Это даст вам понимание, как одежда будет вести себя на вашем теле в течение дня. Плохой крой сразу выдаст себя ненужными складками на проблемных местах.

Старайтесь выбирать вещи более свободного кроя. В нем вам будет намного комфортнее. Особенно, если это вещь из неплотной ткани, например, женственная блуза или юбка-макси.

Цветовая палитра для девушек plus size

Как уже упоминалось, монохромные комбинации — наиболее выигрышный вариант. Это элегантно, стильно и удобно. Используйте одежду полностью в одном оттенке или подбирайте разную насыщенность цвета, как бы создавая его растяжку. Например, черная обувь, графитовые брюки и серая рубашка.

Монолуки всегда выглядят дорого, стильно. Девушкам с пышными формами цветом можно корректировать фигуру, используя темные оттенки на тех местах, где хочется скрыть лишний объем.

Старайтесь не использовать много ярких, неоновых цветов. Слишком кричащие краски лишь привлекут внимание и могут визуально исказить силуэт. Лучше использовать их акцентно, или в аксессуарах.

Женщинам плюс рекомендуется выбирать принты среднего размера. Очень мелкий или наоборот, крупный рисунок, будет выглядеть не так эффектно.

Четыре базовые вещи для plus size

Брючный костюм

Это универсальное решение, так как его можно носить по отдельности с другой одеждой, например, жакет с платьем, а брюки с пуловером или футболкой. Хорошо сидящий костюм визуально стройнит и скрывает проблемные места. С ним легко создать элегантный, удобный и стильный образ.

Платье А-силуэта

Выбирайте модель с верхом типа футболки или рубашки, чтобы плечи были прикрыты. Такой крой красиво подчеркивает талию и аккуратно сглаживает линию бедра. В результате получается женственный силуэт.

Белая плотная футболка

Она не должна быть в обтяжку и из тонкой ткани. Отдавайте предпочтение плотным материалам, со свободным кроем. Футболка прекрасно дополнит повседневный образ и скроет проблемные верхние места. Если боитесь, что белый будет полнить, попробуйте другие пастельные базовые оттенки: небесно-голубой, светло-лавандовый, выбеленный мятный.

Удлиненная юбка