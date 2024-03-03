Макияж под  Свифт: стилист певицы выпустила косметическую коллекцию

Известный американский визажист Пэт Макграт выпустила коллекцию косметики, вдохновленную её знаменитой клиенткой, певицей Тейлор Свифт. В частности, Пэт стояла за образом артистки на церемонии вручения премии Video Music Awards 2022-го года.

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Тогда Свифт появилась перед публикой в серебристом мини-платье с макияжем, состоящим из красной помады, перламутровых теней и черной подводки для глаз. Кроме того, Макграт работала с Тейлор и во время съемок клипа «Bejeweled», косметолог не только занималась своей прямой обязанностью – делать певицу красивой, но и под четким руководством звезды сыграла в клипе небольшую роль королевы.

«Я была взволнована, когда моя дорогая, обожаемая Тейлор попросила меня создать образы для «Bejeweled». Но когда она предложила мне исполнить эту роль перед камерой, я уже серьёзно занервничала, - написала в Пэт в соцсетях. – Больше всего мне комфортно за сценой, но спасибо Господу, Тейлор – потрясающий режиссер. Она сделала обстановку такой радостной – и для меня это был, по-настоящему, ослепительный опыт».

Макграт родилась в Великобритании и в 2006-м основала косметический бренд Pat MacGrath Labs. В том же году Свифт выпустила свой одноименный альбом. Новая коллекция косметики от компании Макграт получила название Taylor. О

на представлена в нескольких наборах, которые включают, в частности, палитру теней для век Mothership X: Moonlit Seduction, жидкую подводку для глаз Perma Precision в черном цвете, карандаши для губ PermaGel Ultra и легендарную матовую помаду LiquiLUST Wear.

На протяжении своей невероятно успешной карьеры Свифт прославилась и фееричным чувством стиля. Эксперты выделяют в её «творчестве» несколько эпох-образов. В прошлом году, когда певица объездила полмира с Eras Tour, это были блестящие вкрапления и неизменная красная помада.

А на заре карьеры, начиная с 2004-го года, она была известна ангелическими образами – милыми кудряшками, головными повязками, напоминающими о хиппи, и нежным, девичьим макияжем.

Выпустив в 2014-м первый, полностью, поп-альбом «1989», Тейлор предстала перед фанатами с гривой пышных волос, ярко подведенными глазами и насыщенной помадой – в духе классических поп-звезд.