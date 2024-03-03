Как проходит Московская неделя моды

Москва на неделю стала законодательницей моды. Кутюрье из 72 регионов страны и иностранные гости из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, ЮАР собрались, чтобы показать свои коллекции, обсудить будущее модной индустрии. В числе первых зрителей были и корреспонденты "РГ", посетив гала-показ на открытии недели и выяснив, что модно носить весной-летом 2024 года.

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Стартовала Московская неделя моды на площадке выставки-форума "Россия" в павильоне 75.

На сцену вышел певец Тимати. Под его композиции и проходил часовой показ 27 отечественных брендов.

Шоу открыл бренд с белоснежными платьями и сарафанами из льна и тончайшего хлопка. Модели выглядели почти как в крестильных платьях с необычными вышитыми рукавами, напоминающими шары. А вот платья почти как у Милы Йовович в фильме "Пятый элемент" - широкие ленты-бинты с ажурным боа. Под строки песни о "ладе-девятке цвета баклажан" модели вышли в джинсовой лоскутной одежде. Куски тканей сшиты то рюшами, то внахлест. Следом - модели в различных лоскутных свитерах, рубашках...

На участие в Московской неделе моды было подано более тысячи заявок, что на 20% больше, чем годом ранее

Как рассказал "РГ" создатель этой коллекции дизайнер Вадим Марлин, идея появилась во время ковида:

"Не было поставок новых тканей. А творить хотелось. Взял несколько вещей, переработал их, сделав новые, необычные". Помог пробиться его локальному бренду к покупателю уход крупных массмаркетов и, конечно, поддержка правительства столицы в виде модной недели. "Мы даем позитивный заряд покупателю: креативную вещь, почти произведение современного искусства. А еще приучаем к осознанному потреблению", - продолжал дизайнер.

Именно это, по его словам, и будет в моде весной и осенью 2024 года. А еще останется в моде стиль 1970-х годов - яркий, с обилием вязаных кофточек. В подтверждение его слов на подиуме - мужчины в огромных свитерах цвета корицы и зефира.

Создатель этой коллекции - бренд мужской одежды GVALT.