Популярная певица показала фото топлес

Британская певица Элли Голдинг поделилась с фанатами откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя популярная исполнительница показала фото, на котором она запечатлена топлес. На размещенном кадре знаменитость с собранными в пучок волосами лежит на полотенце у бассейна. Известно, что Голдинг отдыхает в Коста-Рике вместе с мужем.

Ранее певица также делилась другими роликами и фотографиями из путешествия.