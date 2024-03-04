Эмили Ратаковски пришла на модный показ с голой грудью и со спицей в штанах

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски пришла на модный показ бренда Loewe в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном в сторис фото 32-летняя манекенщица предстала в черном костюме, состоящем из пиджака и кожаных укороченных штанов. При этом на них была накладка, которая была прикреплена к ним с помощью огромной спицы. Также видно, что знаменитость вышла в свет с голой грудью, отказавшись от бюстгальтера.

Ратаковски надела открытые туфли на шпильке и взяла с собой небольшую кожаную сумку. Также она сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы распустила.