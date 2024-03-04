Жемчуг, ар-деко и гранат: самые модные украшения сезона весна-лето 2024

Накануне 8 Марта Институт серебра спрогнозировал небывалый рост спроса на изделия из этого драгоценного металла — и это главный тренд сезона весна-лето — 2024.

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А какие еще актуальные тенденции предлагает нам ювелирная мода, «Вечерней Москве» рассказала основатель авторского бренда украшений Анастасия Шульженко.

Ювелирные мировые компании в последние годы диктовали тренды из разряда «чем проще и геометричнее, тем лучше». Сейчас же тенденция меняется — женщинам все больше становятся интересны изделия штучные, необычные, с авторским взглядом. Причем за последние несколько лет появилось огромное количество локальных производителей, которые делают ту же бижутерию по очень демократичным ценам, а смотрится она стильно и дорого. Задействуются разные сплавы металлов: они не хуже серебра или золота, но значительно дешевле.

Что касается трендов: винтажная тематика на пике своей популярности. Ювелирные тенденции не существуют отдельно от всего остального мира моды, а там сейчас наблюдается заметный крен в сторону ретро, женственности. Ретростилистика, винтаж — все это будет с нами в ближайшее время. Также остаются в моде цепи крупного плетения, но из недорогих материалов. Жемчуг, который ранее несправедливо считали украшением только для дам постарше, вернул себе место в ювелирных гардеробах модниц всех возрастов. И что особенно радует — на показах сегодня много моделей в брошах. Новое — это всегда хорошо забытое старое.

Вместо манжетов

Широкие браслеты-манжеты стремительно набирают популярность и становятся едва ли не главным трендом этого года. Носите парные варианты прямо поверх одежды с длинным рукавом. А летом добавляйте браслеты-манжеты в образы с платьями без рукавов.

Цена: от 400 рублей.

Включаем цвета

В предстоящие весну и лето дизайнеры советуют носить яркие цветные камни. Если нет средств на сапфиры и изумруды, не беда: на рынке полно достойных предложений с самоцветами и стразами. Подойдет и «крашеный» горный хрусталь.

Цена кольца с камушком варьируется от 600 до 10 000 рублей.

Жемчуга подлиннее

Длинная жемчужная лента, которую можно носить в несколько оборотов вокруг шеи или на талии в качестве пояса, — необходимый атрибут модного гардероба. При этом натуральный жемчуг слишком дорог, и все большую популярность приобретают искусственные камни высокого качества.

Цена: жемчужная нитка метровой длины обойдется всего в 500–700 рублей.

Энергия красного

Многие модные дома в этом году предлагают обратить внимание на красные камни — гранаты, турмалины.

Красные камни усиливают женскую притягательность, магнетизм. Их рекомендуется носить всем, кто мечтает о большой любви.

Цена: кольцо или подвеска с натуральным минералом обойдется в сумму от 7000 рублей, более бюджетные (синтетические) аналоги стоят от 2500 рублей.

Присмотрись к квадрату

Модные украшения из металла в нынешнем сезоне напоминают геометрические фигуры, выполненные в серебре: круг, квадрат, прямоугольник, многоугольник. Такие изделия подойдут на каждый день, и их легко сочетать друг с другом, не перебарщивая.

Цена: от 800 рублей.

Зеленее не бывает

Зеленый цвет — во всех оттенках — уже не первый год «шагает» по подиумам. Сегодня в большой цене украшения с камнями этого цвета в самых разных оттенках.

Ювелиры советуют обратить внимание на малахит. Минерал светлых оттенков благотворно влияет на легкие и сердце, улучшает зрение и концентрацию внимания. Если малахит положить на солнечное сплетение, он снимет напряжение, восстановит силы. Цена: от 700 рублей.

Все и сразу

И снова в моде тенденция прошлых лет: навесить на себя «целую коллекцию» изделий сразу. Например, парутройку цепей с подвесками, несколько браслетов, колец — да еще серьги в придачу. Образ будет выглядеть не вычурно, если украшения будут подобраны в одном стиле, сочетаясь по фактуре.

Цена: от 900 рублей.

Цветочные мотивы

Цветочный рисунок, который давно присутствует в модных коллекциях разных домов, сегодня окончательно добрался до ювелирных изделий. Очень популярны серьги в виде роз — из любых материалов — от металла до пластика, броши, украшенные цветами, кольца в виде букетов или отдельных цветков с лепестками.

Цена: от 600 рублей.

Если бирюза, то настоящая!

Бирюза — «мужской» камень победителей и богачей. Если вы грезите о большом успехе, признании, блестящей карьере, не боитесь трудностей, поспешите обзавестись талисманом из этого самоцвета. Но важно, чтобы бирюза была только натуральной. Следите, чтобы вам не впарили «натурально окрашенные» под бирюзу говлит и магнезит. Это сейчас очень популярные подделки.

Цена кольца начинается от 4000 рублей.

Там, где царит рококо

Главная тенденция в ювелирной моде этого года — стиль рококо и барокко. Такие украшения не годятся на каждый день из-за большого количество мелких деталей, которые создают то, что называется роскошью. А вот для парадных выходов в свет — идеальный вариант.

Цена: от 1500 рублей.

Нежный персик

Авторитетный институт цвета Pantone провозгласил цветом нынешнего года нежный персиковый оттенок. По мнению психологов, этот цвет успокаивает, внушает чувство стабильности и уверенности в своих силах и завтрашнем дне. Ювелиры советуют обратить внимание на украшения с сердоликом соответствующего оттенка. Ведь сердолик — это камень с самой мощной положительной энергетикой. Именно ему Пушкин посвятил свое знаменитое «Храни меня, мой талисман».

Цена: от 1000 рублей.

Ребусы ар-деко

Еще один интересный тренд — изделия в стиле ар-деко. Их дизайн вдохновлен модой 1920-х и 1930-х годов. Это четкие линии и смелые акценты, сочетание камней разных цветов в одном украшении.

Ар-деко — это про роскошь и излишества и сочетания несочетаемого. Вот тут как раз поле для фантазии.

Смело делайте акценты на массивных браслетах — их может быть даже несколько.