В каком случае можно вернуть деньги за букет цветов

Покупатели в России могут вернуть деньги за плохой букет цветов. В каких ситуациях это можно сделать, объяснил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«В канун праздника 8 Марта во время аврала и вообще всегда продавцам нельзя забывать о чеках, недопустимости обсчета покупателей и рисках быстрого увядания букета, за который покупатель может потребовать деньги обратно <...>. То же самое касается и доставки интернет-заказов на цветы», – передает РИА «Новости» слова депутата.

По словам Алексея Говырина, покупатель имеет право получить назад свои деньги даже при отсутствии чека, в случае если цветы замерзли, пока курьер их вез в неправильной упаковке, были несвежими и завяли уже на следующий день, или если их оказалось меньше, чем указывалось при заказе.

Во всех этих ситуациях потребитель может потребовать перерасчета или полного возврата денег. Депутат также отметил, что продавцу стоит пойти навстречу покупателю и вернуть деньги, чтобы претензии не дошли до суда.