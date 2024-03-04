Популярная модель вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Популярная американская модель Амелия Грей Хэмлин посетила светсткую вечеринку в Париже откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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22-летняя дочь актрисы и телеведущей Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина вышла в свет в длинном прозрачном платье без бюстгальтера, демонстрируя обнаженную грудь. Помимо этого, под упомянутый наряд девушка примерила черные трусы.

Кроме того, звезда также надела туфли на каблуках и отказалась от украшений и аксессуаров. Вдобавок манекенщица распустила темные прямые волосы и нанесла макияж с акцентными графическими стрелками.