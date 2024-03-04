Актриса Сальма Хайек снялась в корсете с декольте
Актриса Сальма Хайек снялась в откровенном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
57-летняя Сальма Хайек посетила показ Alexander McQueen, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса пришла поддержать нового кредитивного директора бренда Шона МакГирра. Звезда вышла в свет в серебристом корсете с глубоким декольте, который дополнила черным жакетом и классическими брюками. Сальма Хайек добавила к наряду золотой браслет, цепочку с кулоном и несколько колец. Она распустила волосы и сделала макияж с темно-коричневыми тенями и розовыми губами. Поклонники оценили образ актрисы.
«Шикарная», «Самая красивая женщина в мире», «Супер», «Красивая женщина», «Королева», «Прекрасна», «Самый лучший наряд», «Шикарный образ», — писали в комментариях.
Весной прошлого года Сальма Хайек стала героиней британской версии журнала Marie Claire. Актриса снялась для обложки и дала большое интервью, в котором рассуждала о возрасте.
«Я не думаю о том, сколько мне лет, когда просыпаюсь. Я даже в зеркало не смотрю. Хотя иногда, когда я смотрюсь в зеркало, говорю: «О, Господи». Или задумаюсь: «Почему я всегда устаю?». А потом вспоминаю: «Ах, теперь я старше». Я просто поражена тем, что в моем возрасте я все еще работаю и переживаю лучший момент в своей карьере», — призналась Сальма Хайек.