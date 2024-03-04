На обложку Playboy попала созданная искусственным интеллектом модель

На обложку попала Саманта Эверли — манекенщица со светлыми волосами и голубыми глазами, которую сгенерировала нейросеть. На размещенном кадре она запечатлена в кружевном боди черного цвета, перчатках и чулках. Ее образ завершал ободок с ушами кролика — фирменная деталь Playboy.

Известно, что у девушки есть аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает 119 тысяч подписчиков. Журнал также опубликовал интервью с Эверли, в котором она признается, что сняться для обложки Playboy Mexico — большая честь для нее.