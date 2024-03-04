Флорист посоветовала, какой букет выбрать на 8 Марта

На 8 Марта можно подарить букет из пионов, эти цветы станут лидерами этого сезона, рассказала флорист Валентина Сафронова. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что самым бюджетным вариантом остаются тюльпаны. При выборе цветов нужно либо осмотреть их, либо собрать букет самостоятельно, чтобы он дольше простоял.

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Как уточнила флорист, популярной тенденцией остаются монобукеты из роз, тюльпанов и мимоз. Также можно добавить экзотические растения или зелень. Чтобы сделать букет более легким и воздушным, его можно упаковать в бумагу.