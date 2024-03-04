Супермодель Хайди Клум показала фигуру в платье с глубоким декольте

Супермодель Хайди Клум стала лицом нового выпуска немецкого журнала Glamour. Фотографии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На обложке 50-летняя Хайди Клум предстала в образе ангела. Супермодель была запечатлена в белом облегающем платье-макси с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила образ огромными ангельскими крыльями. Хайди Клум распустили волосы и сделали нюдовый макияж.

Супермодель вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.